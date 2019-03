Novi Aston Martin super-automobil koristi pametni telefon kao kontrolni displej

Super i hyper-automobili se fokusiraju na brzinu, a jedan od načina da se postigne što veće ubrzanje je i da se eliminišu delovi koji nisu neophodni kako bi vozilo bilo što lakše. Tako se novi Aston Martin hyper-automobil – AM-RB 003 – na brzinu koncentriše toliko da u svom sastavu nema ni ekran osetljiv na dodir preko kojeg se upravlja kontrolnom tablom. Tu ulogu preuzeo je pametni telefon.

Detaljne specifikacije novog modela još uvek nisu poznate, a na putevima bi trebalo da se nađe do 2021. godine – bar onih par stotina modela koji će pripadati onima koji su mogli da ih priušte. U vozilima će se naći i sada već poznati Aston Martin hybrid turbo V6 motor, te kreatori tvrde da će prevazići performanse svih trenutno poznatih rivala, a kojih danas nije malo – tu je Rimac Concept Two, koji ide do 2.000 konjskih snaga, Pininfarina Battista – 1.900, Mercedes-AMG Project One, McLaren Senna, te drugi.

Centralna konzola automobila je odšampana uz pomoć tehnologije 3D štampe, što dodatno smanjuje težinu vozila, tako da se očekuju maksimalne brzine koje prevazilaze dosadašnje rekorde na autoputevima.

Izvor: The Verge

