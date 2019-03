Apex Legends: Fortnite rival dostigao 50 miliona korisnika u prvih mesec dana

Apex Legends – battle royale igra koja konkuriše popularnom Fortnite scenariju – nastavlja uspon ka vrhu, budući da je u prvih mesec dana dostigla 50 miliona korisnika.

Igra je objavljena 4. februara, te je besplatna za igranje, a već je ušla na listu najboljih igara 2019. godine. Iako lansiranju igre nije prethodilo gejmersko uzbuđenje, te senzacionalni naslovi u medijima, Apex Legends je samo osam sati nakon lansiranja stigao do milion korisnika, da bi se nakon prvog dana na Apex ostrvo spustilo već 2,5 miliona igrača, nakon tri dana 10 miliona, a nakon nedelju već 25 miliona. Tako Apex Legends uspeh ukazuje na to da popularnost battle royale igara ne opada, naročito podžanra „du jour“ u okviru kojeg se igrači spuštaju na mapu koja se konstantno smanjuje, te se bore do poslednjeg.

Kulturološki fenomen koji je započeo Fortnite se pokazao kao vrlo unosan, te je ovaj tokom 2018. zaradio 2,4 milijarde dolara kroz kupovinu opreme i kostima za avatare, te dodatnog oružja i drugih objekata. Fortnite je, ipak, do 45 miliona korisnika stigao za 16 nedelja, dok je Apex Legends do 50 miliona stigao za četvrtinu tog vremena, što znači da Apex ima koristi od popularizacije žanra koju je Fortnite prethodno odradio.

Izvor: The Telegraph

