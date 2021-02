Novi dom za vaš WordPress sajt – Oblak host

Više od 10 godina iskustva u radu sa WordPress-om (razvoj, optimizacija i hosting) usmerilo nas je ka tome da napravimo savršenu hosting ponudu za vaš sledeći ili postojeći WordPress sajt.

Bez obzira na to da li je reč o blogu, prezentacionom sajtu, news portalu ili WooCommerce prodavnici, WordPress je odlična osnova. Ukoliko želite da vaš posao brže napreduje ili da poboljšate prodaju, povećanje poseta sajtu trebalo bi da vam bude na prvom mestu, a adekvatno izabran hosting u tome igra jednu od najvažnijih uloga.

Zašto je važan dobar odabir hosting-a?

Hosting treba da bude jedan od glavnih oslonaca za vaše dobro online poslovanje. Koliko puta vam se dogodilo da se sajt sporo učitava, da se zbog neredovnog ažuriranja ne učitava kako treba ili da pretraživači upozoravaju korisnike na to da vaš sajt nije bezbedan? Šta se događa u toj situaciji? Osoba koja je posetila takav sajt odustaje od vas i odlučuje se za nekog drugog. Sajt je ogledalo vaše kompanije i to je često prvi susret novog potencijalnog klijenta ili kupca s vama ili s vašim proizvodom. Želite li da taj prvi utisak bude loš?

Zbog toga smo naše decenijsko iskustvo utkali u naš WordPress hosting, jer smo kroz rad naučili šta je najbolje za WordPress sajtove. Iskoristili smo tako stečeno znanje i stvorili najbrži WordPress hosting u Evropi!

Oblak hosting je brz i pouzdan – 100% optimizovan za savršen rad vašeg WordPress sajta

A šta to znači za vas? Vrlo je jednostavno, kada je reč o hosting-u prilagođenom WordPress platformi, vaš sajt je od 1,5 do 6 puta BRŽI u odnosu na sajtove koji se hostuju kod drugih provajdera. To je moguće zbog Memory Cache koji čuva stranice veb-sajta u serverskoj memoriji. Učitavanje vašeg sajta više neće odbijati posetioce da se na njemu zadrže i pronađu baš ono što traže.

Uz to, napredni antivirus i antimalver alati svakodnevno skeniraju vaš sajt i automatski ga brane od napada, te vaš sajt postaje sigurno mesto za klijente ili kupce.

Kako bi vaš sajt funkcionisao bez prekida, radimo redovan backup svakog dana u ponoć na dve off-site lokacije radi maksimalne sigurnosti i integriteta vaših podataka – i to 30 dana unazad!

A da pretraživači vaš sajt ne bi obeležavali kao nesiguran, kod nas dobijate i BESPLATAN SSL sertifikat – SVAKI naš WordPress hosting paket dolazi s besplatnim SSL sertifikatom za sve domene i poddomene koji su na hosting nalogu.

Besplatni premijum dodaci

Još jedna stvar koja Oblak izdvaja na hosting nebu jeste to što su vam uz svaki kupljeni hosting paket kod nas dostupne besplatne PREMIJUM WordPress teme i dodaci potrebni za vaš sajt. Uz svaki hosting paket dobijate više od 1.500 dolara u temama i dodacima potpuno besplatno.

Naši paketi sadrže i:

BESPLATNU migraciju vašeg sajta i e-mail-ova na naš hosting i to BEZ prekida u radu sajta i mail-ova i BEZ gubitka podataka,

Stalni monitoring

Redovno skeniraje sajta

HTTP/3

PHP 7.4

24/7 podršku

Pored usluge hosting-a, Oblak host ima ponudu i za one koji žele da rad na svom sajtu u potpunosti stave u sigurne ruke našeg stručnog tima i dobiju pun VIP tretman – od tehničke do optimizacije sadržaja na sajtu – kako biste bili u prednosti u odnosu na konkurenciju i na visokim pozicijama na Web pretraživačima. Neka vam vaš sajt bude jedna briga manje, a vreme uložite u razvoj sopstvenog biznisa.

Zato izaberite već dokazano pouzdanog hosting partnera sa iskustvom i rezultatima u čiji su se kvalitet uverili naši klijenti.

Neka i vaš sajt već od danas bude lagan kao oblak i brz kao munja!

Korisna adresa: oblak.host

