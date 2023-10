Novi Minecraft DLC je potpuno glasovna D&D avantura 

Minecraft je dao The Forgotten Realms-u kubistički preobražaj u novom Dungeons & Dragons DLC-u.

Dungeons & Dragons, ali sve je napravljeno od kvadrata

U ovom DLC-u možete birati između 4 klase: Barbarian, Paladin, Rogue i Wizard. Iako je očigledno reč o ograničenom izboru u poređenju sa originalnom igrom, moći ćete da se specijalizujete dodeljivanjem stat poena gde god želite. Pljačka, nadogradnja, ubijanje čudovišta i naravno… bacanje puno kocki.

Videti neke od klasičnih čudovišta iz D&D-a u ikoničnom Minecraft stilu vredi. Oni koji su upoznati sa postavkom takođe će uživati u istraživanju nekih poznatih područja poput Candlekeep, Icewind Dale i Revel’s End, da navedemo samo neka. Trailer za Dungeons & Dragons DLC prikazuje neke raskošne građevine, raznovrsno oružje i oklop, i još mnogo toga.

Ova ekspanzija je potpuno glasovno praćena sopstvenim soundtrack-om i deo je onoga što se čini kao nastavak saradnje između ova dva sveta. Ranije ove godine, Wizards of the Coast su objavili treće izdanje svog Monstrous Compendium sa izdanjem Minecraft Creatures. Ako ste ikada želeli da znate bonuse veštine Creeper-a ili pasivnu percepciju Endermana, tada ovaj D&D Beyond dodatak ima sve što vam treba, sa statistikama, informacijama i ilustracijama za pet Minecraft-ovih klasičnih stvorenja: Blaze, Creeper, Enderman, EnderDragon i Wolf of the Overworld.

Ove godine, ljubitelji D&D-a dobro prolaze u svetu video igara i, nakon nezaboravne gozbe u vidu Baldur’s Gate 3, ovo bi trebalo da bude ukusan zalogaj.

Izvor: Pcgamer

