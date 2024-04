Novi Motorola edge 50 telefoni pomeraju granice svojim dizajnom, specifikacijama i kamerama

Označavajući novu eru za svoje premijum uređaje, Motorola je predstavila najlepšu i najbalansiraniju liniju porodice edge uređaja: Motorola edge 50 ultra, Motorola edge 50 pro i Motorola edge 50 fusion.

Preusmeravajući razgovor na ono što je zaista bitno u vrhunskim pametnim telefonima, ovi uređaji donose pametnu kombinaciju idealnih komponenti, pružajući unapređen dizajn, zajedno sa naprednim sistemom kamere koji je prepun AI poboljšanja, kao i prvu kameru i displej sa Pantone sertifikatom.

Motorola edge 50 serija dizajnirana je s osećajem harmonije, a rezultat je porodica koja pruža privlačne teksture i linije koje su jednako ugodne na dodir kao što su i za oko. Novi telefoni obavijeni su materijalima poput pravog drveta, specijalne perla polimerske završne obrade ručno izrađene u Italiji i veganske antilop kože, i dolaze u najnovijim trendi bojama, a tu je IP68 podvodna zaštita.

Krajnji rezultat su lagani, zapanjujući uređaji koji prijaju dodiru i pogledu, čineći ih savršenim izborom za sve koji traže pametno, savršeno izbalansirano mobilno iskustvo.

Zadnja strana telefona savršeno se uklapa sa sistemom kamera. S povećanim fokusom na sliku i video, novi Motorola edge uređaji dolaze s kompletnim iskustvom kamere: od jednostavnog aktiviranja kamere korišćenjem moto gestova, do vrhunske hardverske opreme, AI osnaženog softvera i mogućnosti editovanja s validacijom boje, pružajući zapanjujuće rezultate svaki put.

Moto AI radi svoju magiju iza scene kako bi poboljšao svaku interakciju omogućavajući korisnicima intuitivno kreiranje sadržaja, personalizaciju svog uređaja, dobijanje informacija koje traže i postizanje više u manje vremena. Moto AI je prožet svuda, od kamere do aplikacije za generativno kreiranje tema, do navigacije i pretrage.

U okviru nove edge porodice, korisnici će doživeti napredak u kvalitetu slike i najnaprednija rešenja Motorole za hvatanje pokreta. Impresivna tehnologija automatskog fokusiranja, senzori kamere i veći pikseli vode ka još boljim performansama u uslovima slabog osvetljenja/noći. Sve ove sjajne funkcije, zajedno s punim arsenalom različitih objektiva, omogućiće korisnicima da zabeleže svoje najbolje portrete, pejzaže, umetničke close-up-ove, selfije i još mnogo toga.

Google Photos, aplikacija za čuvanje fotografija na svim Motorola telefonima korisnicima će u narednim nedeljama pružiti mogućnost da pristupe još unapređenijim AI alatima za editovanje, direktno na svojim pametnim telefonima, uključujući: Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur i još mnogo toga.

Motorola edge 50 porodica donosi prve pametne telefone na svetu s PantoneTM Validiranom kamerom i ekranom razvijenim u saradnji s naučnicima za boje iz kompanije Pantone. Korisnici mogu sada da zabeleže i vide svet baš onako kako ga vide s Pantone Validiranim bojama i tonovima kože, što ga čini idealnim za kreiranje sadržaja. Svaki Pantone Validirani uređaj ispunio je Pantone evaluacione i ocenjivačke kriterijume autentično simulirajući pun spektar stvarnih Pantone boja. Pantone SkinTone™ sertifikat obezbeđuje da ono što korisnici zabeleže kamerom ili vide na ekranu zaista predstavlja širok autentični spektar ljudskih tonova kože.

Motorola takođe proširuje svoj ekosistem uređaja sa najavom nove porodice moto buds, koja uključuje moto buds+ sa Bose zvukom. Nove slušalice kombinuju najbolje od Motorole i Boseg stručnog znanja kako bi pružile visokokvalitetno audio iskustvo potrošačima.

Motorola edge 50 ultra: Ultimativni spoj stila i inteligencije

Motorola edge 50 ultra simbolizuje fokus Motorole na dizajn i razvijen je da impresionira čak i najzahtevnije korisnike pametnih telefona. Kreiran korišćenjem premijum materijala poput pravog drveta i veganske kože, uz Pantone boju godine, Peach Fuzz, ovaj uređaj je više od običnog pametnog telefona – to je pravo umetničko delo. Tanak peskiran aluminijumski okvir, Corning® Gorilla® Glass Victus®, i IP68 podvodna zaštita staraju se da premijum dizajn zadovoljava kako formu, tako i funkciju, tako da potrošači mogu poneti uređaj bilo gde bez brige o izdržljivosti.

Sa Motorola edge 50 ultra modelom, korisnici će iskusiti najimpresivniji sistem kamere Motorole do sada. Neverovatne kamere visoke rezolucije pružaju fleksibilnost za snimanje bilo kakve kompozicije i postizanje rezultata bogatih detaljima u svim uslovima osvetljenja. Ovaj uređaj ima 50MP glavnu kameru, 64MP telefoto objektiv sa 3x optičkim zumom i 100x Super zumom da bi se još više približili subjektu, 50MP ultrawide sočivo sa Macro Vision opcijom, i 50MP selfi kameru sa autofokusom. Glavna sočiva takođe kombinuju piksele u veću veličinu ultra piksela od 2,4 µm kako bi primili 20% više svetla za odlične performanse noću.

Napredni sistem kamera edge 50 ultra koristi snagu koju pruža moto AI kako bi omogućio fenomenalna poboljšanja performansi, kako u fotografijama, tako i u videima. Novi endžin za poboljšanje fotografija olakšava snimanje savršenih fotografija sa svakim snimkom. Nije potrebno stručno znanje korisnika jer koristi AI da istovremeno primeni postavke iz više režima snimanja u jedan kako bi pružio vrhunski kvalitet. Endžin koristi AI za podešavanje slike za optimalan detalj, jasnoću, svetla, senke, boje i bokeh.

Kada korisnici žele da zabeleže sve aspekte života u pokretu, niz novih funkcija čini to lakše nego ikada.

Ove funkcije uključuju:

Prilagodljivu stabilizaciju: Koristi AI da odredi brzinu kretanja prilikom snimanja i dinamički prilagođava nivo stabilizacije za najbolje rezultate.

Praćenje automatskog fokusa: Pruža oštre, jasne video zapise koristeći AI da drži subjekt u fokusu čak i dok se kreće on kroz kadar.

Akcioni snimak: Automatski povećava i podešava brzinu zatvarača na osnovu različitih uslova osvetljenja. Koristeći AI, kamera poboljšava detalje u uslovima lošeg osvetljenja i visokog šuma.

Duga ekspozicija: Kreirajte umetničke svetlosne tragove ili glatke vodopade. Duga ekspozicija omogućava korisnicima da zabeleže kreativni pokret jednim dodirom, bez potrebe za profesionalnom opremom.

Pored toga, sa Motorola edge 50 ultra modelom korisnici imaju dodatne opcije za kreiranje personalizovanih slika za pozadinu uređaja sa moto AI podrškom. Sa Style Sync funkcijom, korisnici mogu proširiti svoj lični stil na svoj uređaj snimanjem i otpremanjem slike obrasca šablona outfita kako bi generisali više jedinstvenih slika. Motorola takođe uvodi novu funkciju koja korisnicima omogućava da oslobode svoju maštu opisujući željenu sliku putem tekstualnog upita da bi generisali zadivljujuće slike.

Ovaj novi premijum uređaj takođe ima veliki, živopisni 6.67” Super HD (1220p) pOLED ekran koji pruža 13% više rezolucije nego prethodna generacija, tako da korisnici mogu da uživaju u oštrom prikazu sa manje pikselizacije. Da bi zaokružio doživljaj zabave, edge 50 ultra se ponosi podrškom za Dolby Atmos®. Sa Dolby Atmos audio tehnologijom, korisnici će doživeti veću dubinu, jasnoću i detalje u svom omiljenom zabavnom sadržaju bilo da ga slušaju preko velikih stereo zvučnika ili slušalica. Edge 50 ultra takođe podržava Dolby® Head Tracking, koji se aktivira kada je uparen sa moto buds+ slušalicama. Rekalibracijom zvuka dok pomerate glavu, Dolby Head Tracking daje slušaocima prirodnije i realističnije iskustvo. Kada je uparen sa omiljenom zabavom uz Dolby Atmos, korisnici će takođe uživati u još savršenijem zvučnom iskustvu.

Motorola edge 50 ultra smartfon opremljen je Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platformom, koja pokreće sve ključne funkcije telefona. Iskusite brzinu i premijum performanse u svemu, od obrade slike, igranja, do surfovanja internetom, reprodukcije zvuka, i još mnogo toga. Sa do 16GB RAM-a uz RAM Boost i do 1TB prostora za skladištenje, korisnici mogu uživaju u munjevitom multitaskingu, sa dovoljno prostora za sve fotografije, filmove, aplikacije i igre.

Novi Motorola edge 50 ultra model koristi Ultra Wideband (UWB), transformišući način interakcije korisnika sa uređajima u blizini. UWB je brzi, radio protokol male potrošnje energije sa unapređenom sigurnošću koji se koristi za određivanje lokacije sa tačnošću do 10-30cm. Na primer, korisnici mogu da uđu u različite sobe svog doma bez potrebe da ponovo povezuju svoje uređaje ili personalizovane postavke. Sa UWB-om, moguće je pronaći porodicu i prijatelje na prepunim mestima sa preciznošću od svega nekoliko centimetara ili prići svom vozilu i automatski ga otključati. Motorola edge 50 ultra je unapređen za budućnost kako bi iskoristio svet UWB-a dok se nastavlja njegov razvoj.

Da bi napajao sva ova iskustva, edge 50 ultra poseduje veliku bateriju od 4500mAh sa 125W TurboPowerTM punjenjem – kako bi obezbedio snagu za ceo dan nakon samo četiri minuta punjenja. Plus, opremljen je mogućnostima bežičnog punjenja od 50W, tako da korisnici mogu brzo napuniti bateriju bez nepotrebnih kablova. Korisnici čak mogu da dele svoju energiju sa drugim uređajima putem bežičnog deljenja napajanja.

Motorola edge 50 pro: savršena kombinacija stila i inteligencije

Prateći estetiku dizajna flegšip uređaja, Motorola edge 50 pro dolazi sa prelepo konturisanim ivicama, opcijama koje uključuju peskirani aluminijumski okvir, vegansku kožu ili specijalnu bisernu završnu obradu ručno izrađenom u Italiji, čineći ovaj uređaj mekim i glatkim na dodir. Pored toga što je lak, edge 50 pro poseduje i IP68 podvodnu zaštitu.

Sa 50MP kamerama visoke rezolucije, edge 50 pro beleži zadivljujuće fotografije i video zapise. Glavna kamera ima najširi otvor blende dostupan na pametnom telefonu (f/1.4), puštajući 64% više svetla za bolje performanse pri slabom osvetljenju i prirodno zamućene pozadine. 10MP 3x telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom slike predstavlja lep dodatak koji se retko uključuje u ovu klasu proizvoda. Sa ovim sočivom, korisnici će jasno videti scenu sa 3x veće udaljenosti uz optički zum, ili koristiti Super Zum za 30x veću udaljenost. Da bi uhvatili više scene u kadru, korisnici mogu da iskoriste 13MP ultraširoku kameru – ili priđu onome što slikaju na samo 3cm sa Macro Vision opcijom. Edge 50 pro takođe uključuje 50MP selfi kameru sa autofokusom kako bi i selfiji bili prepuni prelepih detalja i boja.

Sistem kamera edge 50 pro modela uključuje neke od ključnih funkcija koje pokreće moto AI, uključujući opcije kao što su Photo Enhancement Engine, Adaptive Stabilisation, Auto Focus Tracking i Style Sync. Korisnici će takođe moći da budu kreativni sa umetnošću svetla koristeći novi Long Exposure mod.

Motorola edge 50 pro takođe pruža korisnicima kinematografsko iskustvo na bezgraničnom 6.7″ 144Hz pOLED ekranu sa Super HD rezolucijom i HDR10+ sertifikacijom. Ali nije reč samo o vizualima – Motorola edge 50 pro pruža nenadmašno audio iskustvo sa podrškom za Dolby Atmos zvuk. Podrška za Dolby Head Tracking takođe je uključena kada je uparena sa moto buds+ slušalicama. Uređaj dodatno sadrži dva velika stereo zvučnika, plus, Snapdragon Sound™ tehnologija osigurava besprekornu Bluetooth® vezu bez kašnjenja ili grešaka.

Motorola edge 50 pro pokreće Snapdragon® 7 Gen 3 mobilna platforma, koja se stara za glatku igru, brze frekvencije slika, video zapise visoke rezolucije, munjevite transfere fajlova i još mnogo toga. Takođe, dolazi sa konfiguracijama koje idu do 12GB RAM-a i do 512GB prostora za skladištenje za lagan multitasking i obilje prostora. Motorola edge 50 pro takođe je opremljena sa 125W TurboPower™ punjenjem za brzo dopunjavanje i 50W TurboPower™ bežičnim punjenjem za maksimalnu praktičnost.

Motorola edge 50 fusion: savršeno uravnoteženo mobilno iskustvo

Motorola edge 50 fusion donosi premijum funkcije širem spektru potrošača. Bilo da je to student koji ide na časove ili zauzeti profesionalac u pokretu, vibrantne boje i tanki profil edge 50 fusion čine ga savršenim saputnikom. Korisnici mogu birati između Hot Pink ili Marshmallow Blue veganskih opcija za dodir jedinstvenosti ili se odlučiti za elegantnu Forest Blue boju. Sa IP68 podvodnom zaštitom i Corning Gorilla Glass 5, ovaj pametni telefon je otporan na prašinu, vodu i slučajne padove.

Za zaljubljenike u fotografiju i svakoga ko voli da beleži uspomene, kamera sistema Motorole edge 50 fusion se stara da svaki snimak bude remek delo. Sa 50MP glavnom Ultra Pixel kamerom sa LYTIA-inim senzorom LYT-700C, ovaj uređaj osigurava snimanje visokom brzinom sa minimalnim šumom u uslovima slabog osvetljenja. Optička stabilizacija slike (OIS) eliminiše zamućene slike i video zapise, čak i u izazovnim uslovima osvetljenja. Napredna tehnologija fokusa svih piksela podiže noćnu fotografiju sa bržim, preciznijim performansama uz 32x više fokusirajućih piksela. Proširite perspektive sa 13MP ultrawide kamerom i približite se sa integrisanom Macro Vision kamerom za ekstremne detalje. Za selfije koji se ističu, iskoristite 32MP prednju kameru sa Quad Pixel tehnologijom za poboljšanu osetljivost na slabom svetlu.

Zapanjujući 6.7″ Full HD+ beskonačni ivičasti pOLED ekran Motorole edge 50 fusion donosi kinematografsku zabavu u život. Motorola edge 50 fusion ispunjava filmske standarde za opseg boja, osvetljenje, tačnost boja i nivo kontrasta, tako da sve izgleda baš kako treba. Takođe, tu je i podrška za 10-bitnu dubinu boja i podrška za preko milijardu nijansi. Plus, osvežavanje od 144Hz osigurava besprekorno kretanje sadržaja na ekranu i glatke tranzicije.

Savršeno dopunjujući kvalitet ekrana, audio sistem uređaja pruža Hi-Res12 sertifikovani zvuk. Motorola edge 50 fusion opremljena je stereo zvučnicima i ponosi se podrškom za Dolby Atmos® za imerzivni zvuk koji otkriva veću dubinu, jasnoću i detalje u omiljenoj zabavi korisnika, bilo da se koristi preko žičanih ili bežičnih slušalica.

Proširenje ekosistema uređaja: nova moto buds porodica

Pored Edge 50 serije, Motorola sa ponosom predstavlja novu moto buds porodicu: moto buds+ sa zvukom od Bosea i moto buds. Nove slušalice u Motorola eko-sistem donose sveobuhvatnije iskustvo uživanja u zvuku, sa Hi-Res Audio tehnologijom i dinamičkim aktivnim smanjenjem buke, sve upakovano u moderni, otporan na vodu dizajn.

Motorola i Bose, dva legendarna brenda sa zajedničkom posvećenošću inovacijama, sarađivali su na novim Sound by Bose, moto buds+ slušalicama. One koriste Bose ekspertizu da pruže nezaboravno iskustvo za franšizu, uključujući impresivno aktivno smanjenje buke i EQ podešavanje za neverovatan kvalitet zvuka dok ste u pokretu. Moto buds+ slušalice sertifikovane su od strane Bosea kako bi pružile neviđeno audio iskustvo.

Moto buds+ slušalice su takođe kompatibilne sa Dolby Head Tracking tehnologijom kada su uparene sa najnovijom serijom Motorola edge Dolby Atmos pametnih telefona koji poseduju ovu najnoviju inovaciju, kao što su Motorola edge 50 ultra i edge 50 pro. Dolby Head Tracking korisnicima pruža prirodnije i realističnije iskustvo zvuka rekalibriranjem zvuka prilikom svakog pomeranja glave. Kada su slušalice uparene sa omiljenom zabavom u Dolby Atmosu, korisnici će takođe uživati u još izuzetnijem zvučnom iskustvu sa većom jasnoćom, detaljima i dubinom.

Pored toga, Motorola takođe najavljuje moto buds, slušalice koje pružaju Hi-Res Audio sertifikovani zvučni sistem kako bi korisnicima donele balansirano i kvalitetno audio iskustvo. Obe vrste slušalica takođe imaju dinamičko adaptivno smanjenje buke kako bi uklonile sva ometanja i omogućile korisnicima da uživaju u omiljenoj muzici ili podcastu u miru.

Nove Motorola UX i softverske funkcije

Novi interfejs Hello UX pruža intuitivno i personalizovano korisničko iskustvo sa prilagodljivim opcijama, intuitivnim gestovima, sigurnim okruženjem za decu sa Family Space, raznovrsnom konektivnošću i sveobuhvatnim sigurnosnim postavkama putem Moto Secure-a. Ove funkcije zajedno čine uređaj privlačnim izborom za korisnike koji traže pametni telefon koji prioritet daje jednostavnosti korišćenja, personalizaciji i sigurnosti.

Sa Motorola edge 50 ultra, Hello UX nastavlja da evoluira, postajući još sveobuhvatniji i detaljniji sa moto AI. Bez obzira na to da li je neko vešt sa tehnologijom ili prvi put koristi pametni telefon, Hello UX olakšava korisnicima da lakše koriste uređaj, pronađu ono što traže i obave više u manje vremena.

Motorola se takođe obavezala da podržava inkluziju i pametniju tehnologiju za sve i nastavlja da podržava ugrožene jezike u interfejsu svojih pametnih telefona. Osim Nheengatu (Amazon regija) i Kaingang (južno/jugoistočno od Brazila), Cherokee (Severna Amerika), Kuvi i Kangri (Indija) i Maori (Novi Zeland), Motorola i Lenovo Fondacija sada uvode i Ladin, ugroženi jezik koji se govori u Italiji, na jugu Tirola, kao deo od 90+ jezika koji se koriste u Motorola pametnim telefonima.

Motorola edge 50 porodica takođe dolazi sa Smart Connect-om, novom softverskom aplikacijom koja integriše Lenovo i Motorola ekosisteme, stvarajući jedinstveno i besprekorno iskustvo sa više uređaja. Lako organizujte pozive, šaljite poruke i delite fajlove između Lenovo i Motorola uređaja, uključujući laptopove, tablete i pametne telefone. Korisnici takođe mogu lako da uvećaju sve prikazano na svojim telefonima na većem ekranu. Na primer, lako mogu premestiti igre, filmove, TV emisije i aplikacije sa ekrana telefona na televizor ili tablet za više prostora za rad i igru.

Motorola edge 50 porodica predstavlja standard izvrsnosti pametnih telefona, nudeći nešto za svakoga, od ljubitelja luksuza do šireg spektra potrošača. Bilo da je u pitanju beleženje uspomena sa prijateljima, ostajanje povezan na putu ili jednostavno izražavanje ličnog stila, u ovoj liniji uređaja postoji uređaj koji odgovara različitim potrebama.

Dostupnost

Motorola edge 50 ultra u Srbiji će biti dostupna početkom juna meseca po ceni od 129.990 rsd

Motorola edge 50 pro u Srbiji će biti dostupna od 7. maja po ceni od 69.990 rsd

Motorola edge 50 fusion (12/256GB) u Srbiji će biti dostupna u drugoj polovini maja po ceni od 49.990 rsd

Moto buds+ slušalice u Srbiji će biti dostupne od 7. maja po ceni od 13.990 rsd.

