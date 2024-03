Novi Motorola servisi dizajnirani su da olakšaju život malim i srednjm preduzećima

Kompanija Motorola predstavila je nove alate i servise za mala i srednja preduzeća pod nazivom Moto Essentials for Business.

Nakon detaljnog istraživanja, kompanija Motorola otkrila je da svega četvrtina zaposlenih na raspolaganju ima poseban poslovni telefon, kao i da praksa korišćenja privatnih telefona čini da mnogi zaposleni veruju da na taj način kompromituju bezbednost.

Mala i srednja preduzeća predstavljaju vitalni doprinos ekonomiji, ali se suočavaju sa višestrukim tehnološkim izazovima koji utiču na njihov rast i profitabilnost. Ovi izazovi uključuju prilagođavanje razvijajućim tehnologijama sa ograničenom IT stručnošću, zaštitu od novih pretnji i cyber napada, i efikasno upravljanje sigurnosnim rizicima povezanim sa radnicima koji u poslovne svrhe koriste sopstvene uređaje.

Sa potrebom da mala i srednja preduzeća pruže pomoć IT menadžerima u rešavanju njihovih ključnih potreba mobilnosti, Moto Essentials for Business donosi podršku za IT bez ikakvih problema, besprekorno upravljanje uređajima, unapređenu produktivnost i dodatne sigurnosne funkcije, kao i rešenja u oblaku u partnerstvu sa liderima industrije, kao što je Google Workspace. To omogućava malim i srednjim preduzećima fleksibilnost da biraju između različitih ponuda koje su prilagođene njihovim specifičnim potrebama.

Uz Moto Essentials for Business, preduzeća mogu:

Dobiti podršku 24/7: Non-stop pomoć za adresiranje potreba mobilnih uređaja, eliminacija potrebe za posebnim IT odeljenjem.

Bez problema aktivirati mobilne uređaje: Brzo pokretanje telefona zaposlenih sa zero-touch registracijom i 30 dana podrške tokom uvođenja.

Lako upravljati uređajima: Uz Motorola tim stručnjaka za daljinsko upravljanje aplikacijama i podešavanjima uređaja, korisnici dobijaju fleksibilnost i kontrolu kada su u pokretu.

Poboljšati produktivnost zaposlenih: Kompanije mogu povećati efikasnost tima sa alatima za produktivnost u oblaku, uključujući kolaborativno uređivanje dokumenata, zakazivanje sastanaka, upravljanje zadacima, integrisane e-potpise, i funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji poput pametnih odgovora i automatskih sažetaka.

Zaštiti uređaje AI-poboljšanom zaštitom uređaja: Unapređivanje sigurnost uređaja sa AI-poboljšanim otkrivanjem pretnji koje identifikuje i pomaže u neutralisanju rizika u realnom vremenu.

Povećati otpornost preduzeća sa rezervnim kopiranjem u oblaku: Zaštita kritičnih podataka koja smanjuje vreme bez rada i osigurava end-to-end enkripciju za fleksibilno deljenje dokumenata i pristup podacima.

Moto Business Essentials osigurava da mala i srednja preduzeća lako mogu da optimizuju svoje budžete pretplatom na fiksne mesečne uplate.

Motorola pruža organizacijama najnovije napretke u digitalnoj tehnologiji, zaštiti podataka, alatima za produktivnost i upravljanju mobilnim uređajima sa spremnim pametnim telefonima za poslovnu upotrebu, od moto g, motorola edge i razr porodica, kao i Lenovo ThinkPhone by Motorola.

Kako biste saznali više, posetite https://www.motorola.com/business/.

