Novi touch-up mode Google Meet-a uklanja nedostatke sa virtuelnih slika

Prema ažuriranju bloga Google Workspace, Google Meet postepeno uvodi novu funkciju za retuširanje portreta na mobilnim uređajima, počevši sa korisnicima u Rapid Release domenima.

Nova funkcija suptilno ulepšava vašu virtuelnu sliku

Google Meet unapređuje funkcionalnost video poziva novim režimom za retuširanje portreta koji će vašu virtuelnu sliku suptilno ulepšati, uklanjajući nepravilnosti sa kože, osvetljava tamne krugove oko očiju i posvetljava oči.

Ova funkcija će biti dostupna svim korisnicima do 28. oktobra, a kompanija planira da je implementira u web verziju Meet-a do kraja godine.

Ovaj koristan alat omogućava učesnicima video sastanka suptilno poboljšanje izgleda pre ili tokom samog video poziva. Možete birati između “Subtle” za lagane kozmetičke korekcije ili “Smoothing” za primetnije retuširanje. Funkcija je inicijalno isključena, ali se lako može omogućiti u postavkama.

Da biste aktivirali ovu funkciju, otvorite Google Meet aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, pridružite se video pozivu, a zatim dodirnite meni sa tri tačke u donjem desnom uglu ekrana, izaberite “Settings”, i pomaknite se prema dole do sekcije “Video”. Na kraju, uključite opciju ” Portrait touch-up”.

Google napominje da je ova funkcija uvedena kao odgovor na potražnju, iako kasni u poređenju sa drugim dobro poznatim uslugama za video-konferencije. Ovo nije iznenađenje s obzirom na to da su konkurentske usluge kao što su Microsoft Teams i Zoom već dugo omogućavale korisnicima virtuelno retuširanje kože i efekte virtuelne šminke.

Ova funkcija za retuširanje portreta dostupna je isključivo korisnicima Google Workspace-a koji koriste sledeće nivoe pretplate: Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, Google One i Google Workspace Individual. Ako imate lični Google nalog, nažalost, nećete moći da je koristite.



Izvor: Androidcentral

