Nvidia ulaže 10 miliona dolara u sidewalk robota kompanije za isporuku Serve Robotics

Gigant za proizvodnju grafičkih čipova Nvidia ulaže 10 miliona dolara u Uber spinout Serve Robotics. Sredstva koja će startup dobiti će se koristiti za dalje proširenje usluge robota za isporuku izvan Los Anđelesa i San Franciska.

Izazov za obe kompnije

Investicija – Nvidijina prva u prostor za sidewalk delivery – deo je dugoročne saradnje u kojoj će dve kompanije raditi zajedno na unapređenju sopstvenih kormilarnica robotske tehnologije. Nvidijina investicija je ukorenjena u dugogodišnjem partnerstvu sa Serve-om koji koristi različite naše tehnologije, od edge do tehnologija zasnovanih na cloudu, rekao je za TechCrunch Gerard Andrews, viši menadžer marketinga proizvoda za robotiku u Nvidiji. Ono zbog čega smo uzbuđeni je mogućnost da blisko sarađujemo sa Serveom kako bismo pomerili granice mogućeg u vezi sa problemima isporuke.

Serveovi roboti, za koje startup kaže da su sposobni da rade u određenim geoograđenim oblastima bez udaljenog operatera radi bezbednosti, trenutno se oslanjaju na Nvidijinu Jetson edge AI platformu, hardver ili računarski modul, koji se nalazi unutar robota i omogućava autonomno kretanje. Startup takođe koristi Nvidijine alate za percepciju i mapiranje, koji pomažu njegovim robotima da razumeju gde se nalaze u stvarnom okruženju i gde treba da idu. Kao i većina kompanija za autonomna vozila, Serve testira svoje modele u simulaciji pre nego što krenu na puteve, što, kao i testiranje u stvarnom svetu, zahteva mnoštvo podataka i fotorealistične mape gradova. Za to, Nvidia nudi sintetičke alate za generisanje podataka za obuku modela percepcije.

Ponude poput ove dolaze u sklopu paketa Nvidia alata, pod nadimkom Isaac, koji programerima robotike pružaju niz softverskih tehnologija od simulacije do upravljanja robotskim voznim parkom. Nvidia se nada da će iskoristiti lekcije iz svog partnerstva sa Serveom da poboljša svoju tehnologiju u robotskom prostoru u nastajanju, rekao je Andrews. Mi sebe vidimo kao kompaniju koja vodi sa autonomijom i skaliranjem stvarnih autonomnih robota u stvarnom svetu, kažu u kompaniji Serve. Postoje različiti pristupi komercijalizaciji u okviru sidewalk delivery koji se sada testiraju.

Kompanije kao što su Coco i, donedavno, Tortoise, koristile su udaljene operatere da voze robote do njihovih odredišta, dajući im brži i lakši put do prodavnice. Serve bira da ide tehnički izazovnijim putem do potpunog samostalnog upravljanja od samog početka, što znači da mu je potrebna ozbiljna računarska snaga za rukovanje obradom podataka u realnom vremenu. Kada dođete na trotoar, bilo šta može da se desi bilo kada, i morate biti spremni za to. Dakle, na zanimljiv način, to je zapravo izazovnije. Prednost je, naravno, što se stvari dešavaju sporije i što imate više vremena da reagujete.

Izvor: Techcrunch

