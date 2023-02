Objavljen ukradeni kod Yandex search engine-a

Na mreži se pojavio izvorni kod Yandex search engine-a, četvrtog po popularnosti sistema za pretragu Interneta. U okviru koda nalaze se i ključne informacije o tome kako Yandex rangira stranice prilikom prikaza rezultata pretrage.

Izvorni kod je objavljen 25. januara u obliku torrent fajla. Ukraden je tokom jula 2022. godine, a datira iz februara iste godine. Iz kompanije su objavili da njihovi sistemi nisu hakovani, već da je to delo bivšeg zaposlenog. Takođe, naveli su da nisu ugroženi korisnički podaci, kao ni da ovo curenje podataka ne utiče na performanse platforme.

Osoba koja je objavila ove podatke navela je da se radi o „političkom“ činu, kao i da kod nije ponuđen konkurenciji, mada oni definitivno imaju priliku da ga samostalno preuzmu sa torrent-a. U okviru njega nalaze se informacije o 1.922 faktora koje algoritam upotrebljava i analizira prilikom rangiranja, što će svakako uticati na SEO u narednom periodu. Analizom ovih parametara sigurno će se izvući i dosta korisnih informacija za Google SEO. Uostalom, Yandex je zaposlio veći broj bivših Google inženjera i prati mnoge od Google-ovih faktora za rangiranje.

Među najvažnijim faktorima koji se uzimaju u obzir su:

Da je stranica nedavno objavljena

Da je većina ostvarenog saobraćaja organskog karaktera, a da je tek manji deo saobraćaja zasnovan na pretrazi

Da ima manji broj kosih crta „/“ u URL-u

Da ima optimizovan kod

Da je u pitanju Wikipedia stranica, ili da je linkovana sa Wikipedijom

Da je na najvišem hijerarhijskom nivou u okviru domena (root domena)

Da ima do tri ključne reči u okviru URL-a

Inače, ovo nije prvi put da je ukraden izvorni kod Yandex-a. To se desilo i 2015. godine, kada je jedan drugi bivši zaposleni pokušao da ga proda za 28.000 dolara, kako bi obezbedio finansijska sredstva za sopstveni startup. Interesantno je da on verovatno nije bio svestan vrednosti izvornog koda, jer je to bila iznenađujuće niska cena za ono što je nudio. Uglavnom, ta osoba je uhapšena i odležala je dve godine u zatvoru, a ukradeni izvorni kod nikad nije dospeo u javnost.

