Odeća sa grafenom protiv komaraca

Grafen, veoma fleksibilan supermaterijal koji se koristi za izradu solarnih ćelija (i možda jednog dana savitljivih telefona), takođe je snažno sredstvo protiv komaraca. Tim istraživača sa Univerziteta Brown otkrio je da odeća obložena grafenom nije samo efikasna fizička prepreka ujedima komaraca, nego i materijal na bazi ugljenika menja njihovo ponašanje. Studija, koja je ove nedelje objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, otkrila je da grafen blokira hemijske signale koji privlače komarce drugim živim bićima.

„Uz grafen, komarci nisu ni sleteli na deo gde je bila koža – izgleda da im nije svejedno“, rekla je studentkinja doktorskih studija medicine sa Univerziteta Brown Cintia Castillho, koja je glavni autor studije. „Pretpostavili smo da će grafen biti fizička prepreka ujedima, kroz otpornost na probijanje, ali kada smo videli te eksperimente, počeli smo da uviđamo da je to i hemijska barijera koja sprečava komarce da osete da je neko u blizini.“ U studiji su istraživači prekrili ruke dela ispitanika slojem gaze s grafen-oksidom a druge samo običnom gazom. Oni koji su bili prekriveni grafenom nisu dobili ni jedan ubod.

Nažalost, grafen-oksid postaje daleko manje efikasan kada je vlažan, što je upravo vrsta okruženja u kojoj opstaju komarci. Naučnici su otkrili da su komarci sposobni da se probijaju kroz sloj grafen-oksida, natopljenog u vodi. Ali kada su koristili grafen sa smanjenim sadržajem kiseonika (rGO), otkrili su da deluje kao barijera od ugriza i u suvim i vlažnim uslovima.

Jedan nedostatak je što rGO nije prozračan, i takva tkanina ne „diše“, tako da je malo verovatno da će se koristiti u odeći za kampovanje. Naučnici se nadaju da će pronaći način za stabilizaciju grafena, tako da pruža punu zaštitu i kada je mokar. „Sledeći korak bi nam dao potpunu iskoristivost komada koji je prozračan i štiti od uboda“, rekao je profesor sa Univerziteta Brown, Robert Hurt.

Ako vas zanima grafen, nećete morati dugo da čekate. Proizvođači opreme i elektronike već dodaju grafen u jakne, baterije, obuću i još mnogo toga.

Izvor: Engadget