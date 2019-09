Održana 10. Evropska noć istraživača

Jubilarna, deseta po redu Evropska noć istraživača držala je noćas budnim čak 29 gradova širom Srbije! Najveća naučna zabava ove jeseni pokazala je koliko naša svakodnevica može da bude uzbudljiva uz malo entuzijazma, osmeha i mnogo nauke!

Više od 370 gradova širom Evrope provelo je petak za nama učestvujući u najvećoj naučnoj avanturi poznatoj pod imenom Evropska noć istraživača. Ovaj jedinstveni događaj, koji tokom jedne večeri okuplja na hiljade naučnika, ali i stotine hiljada posetilaca širom kontinenta, postao je sinonim za dobru naučnu zabavu koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Srbija je ovog septembra Evropsku noć istraživača organizovala po jubilarni, deseti put i to u najvećem broju gradova do sada!

Sve od 16 časova pa do kasno u noć, Beograd je bio pun radoznalaca svih uzrasta željnih novih saznanja, voljnih da se oprobaju u naučnim izazovima, spremnih da upoznaju zabavno lice nauke. Ni velika gužva na početnoj stanici Lova za blago nije omela male inovatorke i inovatore da naprave svoje prve naučne korake! S druge strane, stariji inovatori imali su svoju dodelu nagrada u Institutu Servantes gde su proglašena pobednička rešenja u okviru međunarodnog konkursa „NeMogući dizajn“, a posetioci su imali prilike da se upoznaju sa nagrađenim naučnicima, njihovim neobičnim radovima i uz to saznaju kako rade 3D štampači.

Tržni centar BIG Fashion bio je mesto na kojem je na jedno veče nauka preuzela dirigentsku palicu, a uz zvuke laserske harfe posetioci su istraživali svet ptica, nesvakidašnje školjke, neobične robote i još neobičnije naučne eksperimente. Centar za promociju nauke svoje goste sproveo je kroz nekoliko beogradskih lokacija koje su, svaka na svoj način, kroz prošlost predstavljale „pametno“ lice grada. Otvorena laboratorija Fakulteta za fizičku hemiju privukla je veliki broj radoznalaca i pružila im priliku da se bar na jedno veče oprobaju kao naučnici. Francuski institut zakoračio je u budućnost predstavljajući niz pametnih, ekoloških rešenja uz pomoć kojih će svet sutrašnjice biti bolje mesto za sve nas.

Posetioci Evropske noći istraživača u Nišu družili su se sa istraživačima na pet lokacija, gde su im bile predstavljene tehnologije 3D štampe, robotike, mašinskih simulacija, virtualne i proširene stvarnosti i mašinskog učenja. Kroz digitalnu rekonstrukciju Niša, na zanimljiv način približena im je istorija ovog grada, dok su oni zainteresovaniji za budućnost proverili na koji način će ista biti bezbednija sa matematikom, kako možemo da sačuvamo prirodno nasleđe i kakve su mogućnosti primene pametne meterološke stanice. Svi zajedno oprobali su se i u ulozi detektiva, zavirili u čarobni svet svetlucavih biljaka, saznali kako treba „čitati“ periodni sistem elemenata, a oni vešti rukotvorinama pravili su ogrlice i minđuše upoznavajući se na taj način sa arheološkim zbirkama Narodnog muzeja Niš.

Bečej je svoje posetioce iznenadio „pametnim šatorom“ koji na najbolji način kombinuje naučna saznanja da bi sačuvao našu planetu. Posmatranje nebeskih tela na brdu Hisar bila je jedna od glavnih atrakcija u Leskovcu, veliki Astro kamp uz posmatranje zvezda organizovan je i u Ćupriji, dok je i u ostalim gradovima u Pomoravlju ovo bila najposećenija i po kvalitetu sadržaja do sada najbolja Evropska noć istraživača. Prvi put manifestaciji se priključio i Mali Zvornik beležeći veliko interesovanje za priču o hidroponičnim kulturama i svemirskom pivu. Ub i Užice takođe su se pokazali kao divni domaćini, ugostivši brojne posetioce koje su oduševili zanimljivim eksperimentima i naučnim pričama. Ranovac je brojne mališane poveo u prošla vremena, upoznavajući ih jednim važnim srpskim vladarom, prvim vitezom Reda Zmaja, dok je na platou ispred Doma sindikata u Kruševcu svoje zeleno, fascinantno lice pokazao raskošan biljni svet.

Naučno druženje gradovima nastaviće se i tokom subote, 28. septembra od 16 do 20 časova, i to u sledećim gradovima: Beograd, Pančevo, Negotin, Ub, Svilajnac, Ćuprija, Jagodina, Užice, Trstenik, Smederevo, Novi Pazar, Despotovac, Knjaževac, Mali Zvornik, Kruševac, Zaječar.

Posetioce u Beogradu u subotu očekuje Velika naučna avantura sačinjena od niza uzbudljivih eksperimenata raspoređenih na lokacijama širom centra grada. Uz to, biće organizovane i vođene ture kroz zanimljivo zdanje Astronomske opservatorije, a tokom trajanja manifestacije na gradskim linijama 16 i 31 saobraćaće naučni autobusi. Evropska noć istraživača ove godine pridružiće se Evropskoj nedelji sporta, pa će tako od 19 časova u Tašmajdanskom parku svi radoznalci moći da se druže sa naučnicima i sportistima, da izađu na crtu jednima i drugima kroz posebno osmišljene izazove, te da provere kakva se to nauka krije iza različitih sportskih disciplina i uspeha.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. Sva naučna dešavanja realizuju se kroz tri projekta.

Projekat ReFocuS 2.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Prirodno-matematički fakultet Niš, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Centrom za promociju nauke i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat SCIMFONICOM 2018-19 (Science in Motion for Friday Night Commotion) koordiniše Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za fizičku hemiju.

Projekat ReConNeCt (Research, Connections, Networks and Culture) vodi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a partneri na projektu su Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Centar za promociju nauke (CPN), Kreativno edukativni centar, Udruženje naučnih komunikatora – Naukom, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin I Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica.

Sve informacije o sadržajima, lokacijama i satnici ovogodišnje Evropske noći istraživača moguće je proveriti na sajtu www.nocistrazivaca.rs.