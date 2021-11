Office 365 bezbednost i ESET Cloud Office Security

Kada rukovodstvo kompanije razmišlja o prelasku na Office 365 platformu, aspekt AV zaštite na cloud-u najčešće nije primarna briga. Nekako se podrazumeva da je buduće O365 okruženje po prirodi bezbedno kao deo većeg ekosistema koji radi pod budnim okom Microsoft-a.

Pažnja u odabiru paketa usmerena je na ostale usluge, dok se o trošku antivirus zaštite i ne razmišlja previše. U realnosti Microsoft jeste u obavezi da obezbedi neometano funkcionisanje proizvoda i usluga, ali AV zaštita dolazi tek u Premium paketu.

U jeku pandemije i iščekivanju vakcine krajem 2020, digitalnom svetu se desio pažljivo pripremljen i majstorski izveden globalni cloud-based napad kroz SolarWinds platformu za upravljanje mrežnim resursima. Maliciozni upgrade pokupilo je 18.000 organizacija širom sveta. Vladine i nevladine ustanove, državne i privatne, zdravstvene i školske; od ukupnog broja žrtava, 44 procenta su tehnološke kompanije. FireEye, Intel, Cisco, Nvidia, Deloitte i mnogi drugi, pa čak i veliki Microsoft, zahvaćeni su ovim napadom ne svojom greškom. Apsolutno poverenje u bezbednost cloud sistema iščezlo je u etar. Sad je glavna tema zero-trust pristup, jer koga zmija ujede…

No, nekoliko meseci kasnije, u martu 2021, kroz sveže uočen lanac ranjivosti napadnuti su praktično svi javni Exchange serveri na planeti. Ko nije instalirao tek objavljenu zakrpu, verovatno je postao žrtva. U tim danima svaki IT admin pomislio je barem jednom na Exchange online i O365, da se reši ovozemaljskih briga i pređe na cloud. Provajder koji može da izdrži ciljani 2,4 Tbit DDoS napad na svog korisnika s bot mreže od 70.000 uređaja, i to bez većih problema, sigurna je kuća za sve nas. A naš zadatak je da kuću održavamo čistom i vodimo računa kome otvaramo vrata uz pomoć dobrog antivirusnog rešenja.

U Basic i Standard O365 paketima Microsoft nudi osnovnu antispam i antimalver zaštitu za Exchange online. Većina poznatih pretnji i spam poruka neće stići do sandučeta na korisničkom računaru, ali tu se priča o bezbednosti i završava. Ukoliko želite da štitite razmenu kroz Teams, da skenirate OneDrive i SharePoint online sadržaj, pa na kraju i upravljate O365 zaštitom, biće vam potreban Premium paket, kojim ćete dodatno štititi i radne stanice, mobilne telefone i servere, ali koji i košta primetno više. Ili možete da se odlučite za proizvod kompanije koju i sam Microsoft preporučuje.

ESET Cloud Office Security (ECOS)

ESET svoju reputaciju gradi decenijama proizvodima koje priznaju najveće tehnološke kompanije, poput Google-a i Microsoft-a. Brzina, efikasnost, izuzetna upravljivost, inteligentna rešenja, skalabilnost, pa i odgovornost vrednosti su utkane u DNK svih ESET-ovih proizvoda i usluga. S tim na umu, ECOS svakako treba uvrstiti u uži izbor prilikom izbora AV zaštite za vaš Office 365 tenant.

ECOS je, pre svega, veoma jednostavan za upotrebu. Nakon startovanja probne ili kupovine jednogodišnje licence, kroz ESET Business Account (EBA) aktivirajte ECOS, povežite ga sa željenim O365 tenant-om i odaberite korisničke naloge za nadgledanje. Od tog momenta ESET serveri preuzimaju brigu o bezbednosti tih naloga. Skenira se pošta na prisustvo spama, fišinga i malicioznih priloga, proverava se sav saobraćaj preko Teams-a, kao i celokupan OneDrive i SharePoint online sadržaj. U ECOS Web konzoli administratori mogu da prate događaje grupisane po O365 servisima, timovima ili sajtovima, incidentima ili korisnicima, kao i da konfigurišu nivo zaštite kroz polise, upravljaju karantinom i notifikacijama. Nalozi s najvećim brojem prijava biće lako uočeni, a sa spoznajom problema ste na pola puta do rešenja.

Funkcionalnosti ECOS-a možete isprobati kroz interaktivni demo na sajtu proizvođača ili s probnom licencom od 30 dana. Ukoliko se odlučite za kupovinu, ECOS možete nabaviti kao zaseban proizvod ili u sklopu najkompletnije ESET licence za poslovna okruženja, ESET Protect Cloud Complete.

Korisna adresa: Extreme.rs

Autor: Denis Daničić, tehnička podrška, Extreme doo

