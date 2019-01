Oksfordski univerzitet više ne prihvata donacije iz Huawei-a

Huawei se suočava sa sve jačim zabranama koje su proistekle nakon američkih tvrdnji da ova kompanija krši sankcije prema Iranu. Njima su se prvo priključile neke države koje su se distancirale od ove kompanije, a sada je to uradio i Oksfordski univerzitet. Za sada, ovaj univerzitet neće više prihvatati nagrade i donacije za istraživanja iz Huawei-a, a kao razlog je navedeno je da je u pitanju „zabrinutost javnosti“ zbog njihovog partnerstva.

Zvaničnici univerziteta naglasili su da se to odnosi na nove donacije i nagrade, dok će za aktivne projekte biti dozvoljeno da i dalje primaju novac iz ove kompanije. To se prvenstveno odnosi na dva velika projekta za koje je Huawei do sada donirao 692.000 funti.

Tenzije između SAD-a i Huawei-a postoje već nekoliko godina, ali su kulminirale nakon nedavnog hapšenja Huawei-jevog CFO-a, Meng Vanzou, u Kanadi. Američku administraciju brinu veze između Huawei-a i kineske vlade, optužujući ih da koriste telekomunikacionu opremu ove kompanije, koja je široko rasprostranjena u svetu, za špijunske potrebe.

