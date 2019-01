iPhone fabrika u Aziji otpustila 50.000 radnika

Usled slabijih prognoza kompanije Apple, iPhone fabrika u Aziji otpustila je 50.000 radnika. Reč je o sezoncima koji se redovno angažuju usled povećane proizvodnje telefona – koja je sada izostala.

Apple se očigledno preračunao kada je prodaja iPhone telefona u pitanju. To je manje više potvrdio i sam Tim Cook kada je otkrio da se očekuju manji prihodi u narednom periodu. U skladu sa ovim nepovoljnim prognozama došlo je do ranijeg otkazivanja angažovanja 50.000 sezonaca u kompaniji Foxconn. Oni se inače svake godine angažuju kako bi se u kratkom roku postigle kvote za proizvodnju novih iPhone telefona. Ove godine to nije slučaj usled američko-kineskog trgovinskog rata pa su radnici poslati na poduži odmor.

Kompanija Foxconn je otpustila 50.000 radnika ranije nego inače kako bi smanjila operativne troškove usled očekivane smanjenog obima rada. Iako je normalna praksa da se otpuštaju radnici usled završetka “špica” sezone, nikad se to nije desilo u oktobru. Umesto da period pred kraj godine bude najproduktivniji, radnici su poslati kućama. Ovo je samo jedan od poteza tajvanske kompanije koja pokušava da smanji troškove poslovanja s obzirom da se nalazi u ozbiljnom minusu.

Kompaniji koja stoji iza iPhone fabrika u Aziji prete dugovi

Tajvanska kompanija Foxconn se nalazi usred procesa smanjivanja troškova u susret očekivanim finansijskim problemima u novoj godini. Uz ranije otpuštanje sezonskih radnika iz iPhone fabrika, kompanija je ušla u restrukturiranje kako bi smanjila troškove. Rezultati konsolidacije kompanije će biti smanjivanje broja zaposlenih u menadžmentu ali i u drugim sektorima poput administracije, finansija, ljudskih resursa (ironično), itd.

Cilj kompanije je da smanji broj zaposlenih za 100.000 od ukupno 1,1 milion koliko ih je bilo krajem prošle godine. Ovaj potez bi pomogao kompaniji da smanji troškove za skoro 3 milijarde u 2019. godini, izveštava Nikkei Asian Review. Iako je Apple najveći partner Foxconna, kompanija sklapa proizvode i za HP, Dell, Amazon, Huawei Technologies, Xiaomi, i mnoge druge brendove. Novonastala situacija sa očekivanim padom prodaje iPhone uređaja u Kini sigurno ne ide na ruku kompaniji koja i bez toga ima dovoljno problema.

Izvor: Asia Nikkei Review

