Osam činjenica o Google-ovim ranim danima

20 godina je prošlo od kada je Google podneo zahtev za inkorporaciju, prvi korak u pretvaranju projekta iz Stanfordovog doma u danas najvredniju komapniju na svetu. Leri Pejdž i Sergej Brin, osnivači Google-a su danas jedni od najbogatijih ljudi u svetu, ali na početku nisu očekivali da Google postane gigantska kompanija.

Pejdž i Brin se nisu združili kada su se upoznali

Pejdž je 1995. godine došao da poseti Stanford preko ture na kampusu. Bio je prosperitetan student na doktorskom programu kada je upoznao Brina, koji je tada bio volonter na prvoj godini studija. U početku se nisu slagali o skoro ničemu, ali su kasnije sklopili prijateljstvo. „Sergej je veoma socijalan, voli da upoznaje nove ljude. Smatrao sam ga veoma neprijatnim jer je imao izražena misljenja o određenim stvarima, a smatram da sam ih i ja imao“, rekao je Pejdž.

Google je počeo kao projekat za doktorsku diplomu

„Uopšte nismo počeli sa namerom da napravimo pretraživač“, rekao je Pejdž u svom intervju za Academy of Achivements. „1995.godine sam počeo da sakupljam linkove na internetu, jer smo moj supervizor i ja smatrali da bi to bila dobra stvar. Nismo tačno znali šta planiramo da uradimo sa tim podacima, ali je delovalo da niko zapravo nije obraćao pažnju na linkove na internetu – koja strana je linkovana sa kojom“. Pejdž, sin profesora računarstva, je razumeo da linkovi na internetu mogu da se citiraju u akademskom svetu, dokazujući relevantnost i stručnost.

Brin i Pejdž su kombinovali svoje znanje matematike i računarstva i napravili algoritam koji je uzimao u obzir broj linkova i njihov značaj. Završni algoritam PageRank, nazvan po Pejdžu, je bio efikasniji nego alatke koje su se u to vreme koristile, kao što su AltaVista i Excite. Page je bio nepokolebljiv u svojim doktorskim tezama o mrežama i njegovo istraživanje je privuklo Brinovu pažnju, pa su se udružili. Prvu verziju Google-a su objavili na Stanford sajtu avgusta 1996. godine.

Prva Google-ova iteracija je bila nazvana „BlackRub“

Brin i Pejdž su 1995, pokrenuli projekat „BlackRub“, pretraživač koji je proizišao iz Page-ove radoznalosti za povratnim linkovima ili tome kako se linkuju jedna i druga web stranica. 1997. godine su svoj pretraživač preimenovali u Google, „ igra matematičkim terminima, za broj 1 praćen sa 100 nula“, sa misijom da organizuju svetske informacije.

Pejdž i Brin su molili profesore za novac

Kada su došli do ideje za nov i unapređen pretraživač, nisu imali novca za kompjutere koji su im bili potrebni. Profesor Hektor Garsija – Molina, u to vreme Pejdžov savetnik, bio je njihov glavni izvor novca.

Profesor im je pomogao da dođu do sume od 10.000 dolara od strane školske Digitalne biblioteke i to im je pomoglo da dođu do neophodnih delova da izgrade data server. Ostali profesori su im pozajmili male iznose novca, pa su se studenti sami snalazili. Kada su obezbedili novčana sredstva i izgradili svoj data server, pokrenuli su svoj pretraživač kao google.standord.edu.

Investiranje se isplatilo dvojici profesora

Google pretraživač je bio toliko snažan da je regularno prekidao Stanfordovu internte konekciju.Ti prekidi su im pomogli da shavate da su imali značajnu invenciju u svojim rukama. Page je 1997. godine otišao u Silicijumsku dolinu da proveri da li je neko voljan da licencira Google za 1 milion dolara, ali su dobili ponudu za samo pola od toga.

Pejdž i Brin su zatim rešili da pauziraju na Stanfordu i da se posvete Google-u, a savet su potražili od profesora koji im nije predavao, ali im je bio jedan od uzora, David Cheriton. Cheriton je sad drugim studentom Stanforda, Andy Bechtolsheim-om osovao internet kompaniju Granite Systems. I Cheriton i Bechtolsheim su im napisali ček od po 100.000 dolara, što im je pomoglo da kasnije postanu mutimilijarderi.

Prvo sedište Google-a je bila garaža

Kao i Apple i Amazon, Pejdž i Brin su investirali svoj novac da otvore prvo sedište: garaža koja je pretvorena u kancelariju, u Menlo Parku u Kaliforniji. Prostor je bio deo kuće Susan Wajcicki, koja je kasnije postala Google senior VP i danas je CEO YouTube-a. Brin je oženio Susaninu sestru Anne, koja je osnovala 23andMe. Stara kancelarija je imala stare desktop računare, sto za stoni tenis i svetlo plavi pod. Google-ov prvi server je bio zatvoren Lego kockicama.

Burning Man je insiprisao Google-ovu prvu poruku

Prvi Google-ov „Doodle“ je na home page pretraživača postavljen 1998, nedelju dana pre inkorporacije. Pejdž i Brin su bili na Burning Man umetničkom i muzičkom festivalu i Doodle je prikazivao figuru u okviru loga koja je javljala da su „članovi tima na Burning Man Festivalu“.

Warren Buggett je inspirisao IPO pismo deoničarima

Brin i Page su napisali pismo deoničarima u avgustu 2004. godine. U „Vlasničkom upustvu“ za Google deoničare, oni su naglasili da su pismo napravili po ugledu na esej Vorena Bafeta i njegovo upustvo za deoničare Berkshire Hathaway-a.

