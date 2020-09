Otkazan nastavak hit igre Among Us

Programeri koji su radili na razvoju originalne igre Among Us, otkrili su planove koji su vezani za nastavak ovog popularnog hita. Naime, oni su odlučili da otkažu razvoj drugog dela igre, jer žele da se fokusiraju na razvoj i poboljšanje originalne verzije.

Razlog otkazivanja nastavka – skok popularnosti prvog dela

Among Us je igra koje je smeštena u svemiru, a uključuje deset igrača koji pokušavaju da otkriju ko je od njih varalica. Tokom avgusta je objavljeno da je u toku razvoj drugog dela. Međutim, iz izdavačkog studija Innersloth kažu da je skok popularnosti originala toliko veliki i neočekivan, da odustaju od razvoj drugog dela igre, i fokusiraće se na poboljšanje prvog dela.

Originalna igra objavljena je 2018. godine, ali je tek sada stvorila svoju bazu obožavalaca. U velikoj meri zahvaljujući strimerima na Twitch-u i YouTube-u. Podaci sa web stranice Steam-a pokazuju da je u proseku 4-5 korisnika bilo prijavljeno u januaru 2019. godine, dok je u prošlom mesecu taj broj iznosio 107,000.

Ono što je bitno istaći jeste da je sav planirani sadržaj za Among Us 2 zapravo određen da uđe u Among Us, originalno prvi deo. Sačekaćemo da vidimo kako će zajednica reagovati na izmene u igri, jer je najbitnije da se održi duh i simpatičan smisao igre, zbog kog je ova igra i postala popularna u moru drugih.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet