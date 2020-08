EA Play dolazi na Steam

Nakon odlaganja, EA Play, pretplatna usluga koja je ranije bila poznata kao EA Access, biće dostupna na Steamu od 31. avgusta. Platforma će omogućiti korisnicima da pregledaju i probaju sve naslove iz njihovog kataloga video igara pre nego što se odluče da li žele da ih kupe. Takođe, biće uključeni i popusti na sadržaje za preuzimanje.

Titanfall 2 konačno dobija pažnju

Electronic Arts će ovom prilikom ponudi neke od zapaženijih naslova, kao što su A Way Out, Star Wars: Battlefront II i Titanfall 2. Ovo su samo neke od igara koje su nedavno pronašle svoje mesto na Steamu. EA Play počinje sa 5 dolara mesečno pretplate, ali možete dobiti i godišnji pristup za 30 dolara. EA takođe nudi i Pro verziju usluge, preko svoje Origin PC platforme, koja vam omogućava da igrate nadograđene verzije najnovijih igara, i gde nema potrebe da ih kupujete odvojeno. EA Play Pro košta 15 dolara mesečno, ili 100 dolara godišnje. Ako više volite konzole, EA Play ćete moći da pristupite preko PlayStation 4 i Xbox One.

Za Electronic Arts ovo je bio dug put do Steama. Pre nekoliko godina, kompanija je odustala od svojih igara sa platforme da bi dovela PC igrače do platforme Origin. Sve se to promenilo prošle jeseni, kada je kompanija objavila igru Star Wars Jedi: Fallen Order na Steamu, i rekla da će sarađivati sa Valveom na povezivanju platforme sa Originom. U to vreme, Mike Blanc, potpredsednik EA rekao je da će “EA biti tamo gde su igrači“.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet