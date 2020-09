Segin Football Manager se vraća na Xbox

Kada izađe 24. novembra, Football Manager 2021 biće prva igra u ovom žanru koja će se probiti do Xbox konzole u poslednjih deset godina. Sega planira da objavi igru za Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X, i to u jednoj kupovini koja će vam omogućiti pristup i trenutnoj, i narednoj verziji igre. Takođe, igru ćete moći da kupite i za PC i Mac, a biće dostupna preko Steam-a i Epic Games Store-a.

Optimizacija za sve uređaje

Pored toga što je Sega odlučila da Football Manager 2021 izađe za najnoviju Xbox Series X konzolu, ali i za prethodnu generaciju Xbox One, takođe je rešen i problem optimizacije igre za Xbox kontrolere. Do sada je obično igra izdavana za iOS i Android uređaje, kao i za Nintendo Switch, pa je bilo pitanje kako će se optimizovati igranje sa ekrana na dodir na kontrolere.

Igra će podržavati Microsoft funkciju Play Anywhere, omogućavajući vam prenos između Xbox konzole i Windows računara. Ako naručite igru preko Steam-a ili Epic Games Store-a, možete dobiti popust od 10% i rani pristup igri dve nedelje pre zvaničnog datuma objavljivanja.

Izvor: Engadget

