Otpuštanja u Qualcomm-u zbog smanjenja troškova

Prema neimenovanim izvorima, Qualcomm se sprema na veći talas otpuštanja, kako bi konsolidovao svoje poslovanje i uštedeo oko milijardu dolara godišnje.

Nedavni neuspeli pokušaji neprijateljskog preuzimanja Qualcomma od strane kompanije Broadcom i izgubljene sudske parnice i novčane kazne ostavile su traga na finansijsku stabilnost američke firme.

Stoga je u dogovoru sa investitorima pokrenut proces smanjenja troškova koji bi trebalo da donese uštede od oko milijardu dolara godišnje. Anonimni izvor tvrdi kako se u firmi najpre razmatralo o rešenjima koja ne uključuju otpuštanje zaposlenih radnika, no na kraju se čini kako će kompanija biti primorana da učini upravo taj potez. Zasad nije poznato koliko će radnika biti otpušteno, no Qualcomm će morati da podnese Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) zahtev kalifornijskim vlastima, što znači da će broj otpuštenih radnika biti veliki.

Izvor: SEEbiz

