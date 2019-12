Otvoren prvi selfi muzej u Srbiji

Letos smo pisali o tome da je London dobio „fabriku selfija“, a juče 10. decembra, u Srbiji je otvoren prvi selfi muzej. Svi oni koji vole društvene mreže, Instagram pre svega, i slikanje, na Novom Beogradu u ulici Jurija Gagarina 155, u Robnoj kući Beograd kod Piramide, u bloku 44 će moći da stvore svoja moderna umetnička dela.

Muzej će sa ovom postavkom biti aktuelan sve do 24. februara, a zainteresovani posetioci mogu da obiđu muzej svakog radnog dana od 13 do 22h ili vikendom od 10 do 22h. Autorka postavke muzeja (u kom ima 20 instalacija) Jelena Obrenović Damnjanović ističe da je ona samo dala ideju po uzoru na inostrane muzeje, a da je inspiracije za ovakav projekat mnogo jer već živimo u svetu inovacija, piše KCNonline.

Kao i kod drugih postavki ovog tipa, prostor je sačinjen od niza soba uređenih da budu vizualno privlačne, šarene i dobro osvetljene, te da služe kao set za snimanje atraktivnih fotografija. Ulaz se naplaćuje po satu pa tako za 20 minuta plaćate 300 dinara a za 60 minuta 500 dinara, s tim da nakon isteka jednog sata, svaki naredni minut košta 20 dinara. Posetioci u Beogradu mogu da idu od sobe do sobe i slikaju se među oblacima, u zatvorskoj ćeliji, sa repom sirene, velikom bazenu punom ružičastih kuglica, beloj kadi sa zlatnim lopticama, sobi sa šarenim sladoledom i tako dalje. Sve što posetiocima treba su ulaznica, mobilni telefon ili fotoaparat, i puno kreativne energije.

