Otvorena Sinergija 22: Vreme je za dodatno ubrzanje

Dvadeset drugu godinu za redom, svečano je otvorena Sinergija – jedan od najvećih tehnoloških i biznis događaja u regionu. Nakon dva digitalna izdanja konferencije, Sinergija 22 pod sloganom „Speed IT up“ ponovo uživo okuplja lidere digitalne transformacije u Jugoistočnoj Evropi i predstavlja najaktuelnije trendove i alate za dodatno ubrzanje digitalizacije u cilju sveobuhvatnog razvoja društva, ekonomije i kvaliteta života pojedinaca.

Tokom tri dana održavanja Sinergije, brojni predstavnici biznisa, državnog sektora i eksperti iz oblasti informacionih tehnologija staviće u fokus nove modele rada, učenja, povezivanja i kupovine koji su tokom prethodne dve godine promenjeni iz korena. Kroz presek biznisa i savremene tehnologije i uspešne primere iz poslovne prakse, učesnici konferencije donose sveže ideje ne samo za ICT profesionalce, već i za donosioce odluka na svim poslovnim poljima. Sinergija 22 otvorena je uvodnim performansom Milana Gospića, direktora kompanije Microsoft u Srbiji.

„Ove godine, jedna od osnovnih tema na koje treba obratiti pažnju jeste upotreba Cloud-a koja omogućava postizanje boljih poslovnih rezultata, sa manjim ulaganjima. Takođe, neke od tema koje će biti obrađene na Sinergiji 22, a koje su ključne za uspeh svakog biznisa, iz bilo koje oblasti, kako danas, tako i u budućnosti, jesu data-driven pristup, odnosno strateško planiranje u skladu sa podacima kojima kompanije i organizacije raspolažu, unapređenje efikasnosti kroz automatizaciju i AI, prihvatanje hibridnih modela rada i unapređenje sajber bezbednosti“, saopštio je Milan Gospić.

Ovogodišnji keynote govornik Niko Neugebauer, član tima Razvojnog centra Microsofta u Srbiji (MDCS), koji radi iz Portugala je istakao da je MDCS tim Sinergiji doneo mnogo vesti sa nedavno održanog svetskog Pass Samita. „Dali smo veliki doprinos i napravili nekoliko najava proizvoda za Azure SQL. To je bila značajna prekretnica za ceo Azure Data, ali i za naš tim u Srbiji”.

Prisutnima se obratio i Prof. dr Predrag Stevanović, načelnik Klinike za reanimaciju i anesteziologiju KBC “Dragiša Mišović”, koji se osvrnuo na prošlu godinu kada je prilikom jedne intervencije prvi put u Srbiji korišćena i virtuelna hologramska tehnologija – Hololens. Poseban značaj ove tehnologije pokazao se tokom pandemije, kada su naši lekari među prvima u svetu ovu inovaciju primenili u crvenim kovid zonama, nakon čega je potpisan je sporazum između Ministarstva zdravlja i kompanije Microsoft u oblasti digitalizacije zdravstva.

Prvog Tehničkog dana Sinergije 22, kroz predavanja i praktične demonstracije, otvorene su teme tehnoloških inovacija koje oblikuju način na koji živimo i poslujemo – poput veštačke inteligencije, IoT-a, cloud computing-a i brojnih drugih koje organizacijama omogućavaju postizanje boljih poslovnih rezultata, strateško planiranje i implementaciju hibridnih modela rada.

Učesnici Sinergije su se složili da digitalna transformacija i pojedince i biznise čini produktivnijim, te da je, kao takva, najvažniji preduslov za konkurentnost svih segmenata društva, kako danas, tako i u budućnosti koju gradimo. U eri kada biznis ne postoji bez tehnologije, neophodno je dodatno ubrzanje digitalizacije.

O tome zašto se broj sajber napada u prethodne dve godine povećao se za 300%, šta se to promenilo i zašto su oni sve uspešniji, da li uzroke treba tražiti u pandemiji, trenutnoj sigurnosnoj krizi u svetu ili zastarelim konceptima zaštite i kako podići nivo zaštite, govorio je Damir Dizdarević, tradicionalno jedan od najboljih predavača Sinergije po ocenama publike.

U okviru panela „Benefiti korišćenja Power platforme za digitalnu transformaciju – uspešne priče iz Adriatic regije“ najveći klijenti kompanije Comtrade iz finansijskog sektora iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine podelili su svoja praktična iskustva implementacije Power platforme i govorili o svojoj viziji, benefitima koje su ostvarili, i izazovima sa kojima su se susreli. Predstavljeni su procesi koji se mogu automatizovati korišćenjem Power Automate platforme, kao i uštede koje se na taj način ostvaruju.

Tokom prvog dana Sinergije, paralelno sa 33 tehnička predavanja, održan je i celodnevni Women Know IT program namenjen uključivanju većeg broja žena u IT. Studentkinje tehničkih i IT fakulteta iz Srbije imale su priliku da iz prve ruke, od inženjerki zaposlenih u Microsoft Razvojnom centru koje u Beogradu učestvuju u razvoju tehnologija koje koriste milioni ljudi širom sveta, čuju inspirativne priče, iskustva i savete o razvoju karijere, kao i praksama u IT sektoru.

„Jedan od ciljeva Razvojnog centra kompanije Microsoft u Srbiji jeste da motiviše mlade žene da započnu svoju karijeru u IT-u. Nastojimo da, kroz brojne inicijative i programe, kontinuirano približavamo informacione tehnologije mladima. Sarađujemo sa različitim obrazovnim institucijama, i organizacijama koje se bave edukacijom i ono što bih posebno istakla jeste spremnost naših zaposlenih da dele znanja sa mlađim generacijama, kao i da pokreću inicijative i programe koji imaju za cilj unapređenje naše IT zajednice u Srbiji, a upravo tako je nastala i Women Know IT inicijativa“, navela je Milica Kostić, Community Relations menadžerka iz Razvojnog centra Microsoft-a u Srbiji.

Tokom drugog Tehničkog dana konferencije nastavlja se sa predstavljanjem najaktuelnijih IT tema poput Zero Trust, Microsoft Industry Clouds, Azure VMware Solution, Incident Management, Cybersecurity, Clean Architecture, Cloud Economics i FinOps servisi i strategije, Azure Bot i Blockchain, Low code, IaC, IoT, Power BI i Mixed Reality.

Treći, Biznis dan – predstaviće načine na koje tehnologija doprinosi jačanju ekonomije, primere uspešne digitalizacije velikih kompanija koje posluju u Srbiji, kao i primere iz javnog sektora, kroz studiju slučaja Republičkog zavoda za statistiku. Na panel diskusiji Vizija velikih izvršni direktori svetskih i regionalnih kompanija koje posluju u našoj zemlji (Coca Cola HBC, Schneider Electric, Nelt Group, BlackRock, Comtrade System Integration) odgovoriće na pitanje zašto digitalizacija nije trošak, već investicija, dok će u okviru panela Fokus na retail o načinima na koje digitalizacija pravi revoluciju u maloprodaji razgovarati predstavnici uspešnih trgovinskih lanaca i e-commerce platformi iz kompanija Delhaize Srbija, Ananas, Sport Vision Group i Telekom Srbija.

