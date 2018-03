Pacifičke zemlje potpisale trgovinski sporazum bez SAD-a

Jedanaest zemalja koje izlaze na Tihi okean, među kojima su Japan i Kanada, potpisalo je u četvrtak u Čileu sporazum o slobodnoj trgovini bez SAD-a. Tim činom, kako je rekla jedna od čelnica, poslat je snažan signal protiv protekcionizma i trgovinskih ratova.

Sveobuhvatni i napredni sporazum o transpacifičkom partnerstvu (CPTPP) smanjiće carine u zemljama koje zajedno čine 13 odsto globalne ekonomije, sa ukupnim BDP-om od 10 biliona dolara. Sa Sjedinjenim Državama to bi iznosilo 40 odsto. Sporazum je potpisan nakon što je Trump potpisao okvirni sporazum o uvođenju tarife od 25 odsto na uvozni čelik i 10 odsto na aluminijum, za šta su druge članice Međunarodnog monetarnog fonda rekle da bi moglo pokrenuti globalni trgovinski rat.

“Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States”

Proclamation: https://t.co/hxduwSoElz

Remarks: https://t.co/nypErcqFSU pic.twitter.com/q92FDYZeUl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018