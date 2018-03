Twitter korisnici radije dele laži nego istinu

Korisnici Twitter-a radije dele lažne vesti od onih koje su tačne, te prema najnovijim istraživanjima ta razlika ide do 70 odsto u korist netačnih informacija, a za to, kako kažu, nisu odgovorni samo botovi.

U izveštaju, koji je objavljen u magazinu Science, mogu da se pročitaju zaključci do kojih se došlo na osnovu analize širenja kako lažnih, tako i tačnih vesti, u periodu između 2006. i 2017. godine. Analize su pokazale da se lažne političke vesti šire brže od bilo kojih drugih, te su popularnije od onih koje govore o lažnim katastrofama, te terorističkim napadima, a naročito u vreme izbora. Iako Twitter nalozi na kojima se dele lažne vesti imaju manje pratilaca, te retvitova, ovakve vesti se i dalje brže šire, a zbog toga što se doživljavaju kao nešto novo i neobično.

Istraživači su tako došli do zaključka da tvit koji sadrži vest koja je tačna u proseku stigne do 1.000 korisnika, dok oni koji sadrže lažne vesti mogu da dostignu i do 100.000 Twitter duša. To se ne dešava zbog toga što oni koji dele netačne informacije imaju veći uticaj, već zbog toga što će ljudska bića radije podeliti ono što doživljavaju kao potpuno novo, interesantno, često šokantno. Važno je i to što lažne vesti izazivaju više emocija, te tako motivišu da se neki sadržaj podeli sa ostalim korisnicima, jer onda onaj koji ih deli ima utisak da doprinosi nekoj promeni.

Veliku ulogu u deljenju kako pravih, tako i lažnih vesti, igraju i botovi, ali, kako kažu stručnjaci, nije uvek lako utvrditi da li iza nekog naloga stoji bot, ili pak pravo ljudsko biće. Na kraju, stručnjaci apeluju na moderatore da povedu više računa o sadržaju, te ulože više energije u proveravanje onoga što se distribuira na platformama koje kontrolišu.

Izvor: The Verge

