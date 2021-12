Pametan način da pređete na novi Android telefon

Kada kupite novi telefon, nakon početnog oduševljenja novom igračkom, shvatite da vas čeka dugo, iscrpljujuće putovanje kopiranja i podešavanja.

Kako da prenesete podatke, aplikacije, kontakte?

Prelazak sa jednog Android telefona na drugi postao je mnogo lakši tokom godina. Ali uprkos svom tom napretku, to i dalje može biti zastrašujući proces koji je pun i čuda i neizvesnosti.

Verovali ili ne, uspešan prenos podataka sa Android telefona počinje na vašem starom uređaju. Pre svega, razlog zašto je prelazak sa jednog Android telefona na drugi mnogo lakši nego što je bio je u velikoj meri zahvaljujući svim jednostavnim sistemima za sinhronizaciju ugrađenim u naše uređaje. Sve sa osnovnim Google Android alatima za prebacivanje telefona trebalo bi da funkcioniše, kada se pravilno pokrene — i u većini slučajeva će zahtevati vrlo malo razmišljanja ili truda.

Ako već ne koristite Google kontakte na svom telefonu, preuzmite aplikaciju i migrirajte kontakte sa telefona. To će ukloniti vaše kontakte sa vašeg uređaja i učiniti ih odmah dostupnim na bilo kom drugom uređaju. Otvorite Google Photos, dodirnite sliku profila u gornjem desnom uglu i potvrdite da je uključen backup slika i video snimaka -sve što snimite kamerom, na taj način će uvek biti sinhronizovano i dostupno na bilo kom uređaju na koji se prijavite. Pogledajte podešavanja za razmenu tekstualnih poruka. Sa većinom telefona i aplikacija za razmenu poruka, Google sada automatski pravi rezervne kopije i sinhronizuje poruke, a zatim ih prenosi na novi uređaj. Google-ova sopstvena aplikacija Messages čini ovaj proces posebno jednostavnim i upravljivim.

Preuzmite aplikaciju Google One, ako već nije na vašem uređaju, i potražite box o trenutnoj rezervnoj kopiji uređaja na njegovom glavnom ekranu. Dodirnite to polje, a zatim dodirnite „Menage backup“ i trebalo bi da vidite tačno koje tipove podataka je sistem podešen da sinhronizuje za vas i kada je poslednji put napravio rezervnu kopiju svega toga. Uverite se da su izabrani i „Device data“ i „Multimedia massages“, a zatim dodirnite „Back up now“ da biste sve ažurirali. Većina drugih oblasti Android-a ima tendenciju da se sinhronizuje automatski — vaš kalendar, beleške i dokumenti, svi fajlovi povezani sa Google Drive-om ili drugim uslugama skladištenja u cloudu.

Ako koristite aplikaciju Google Messages, morate da se odjavite iz njenog RCS čet sistema na svom starom uređaju pre nego što pređete na novi telefon . RCS je skraćenica za rich communication services (bogate komunikacione usluge). To je noviji standard za razmenu poruka koji vam omogućava da imate modernije iskustvo četovanja sa drugim ljudima koji ga takođe koriste — da vidite indikatore aktivnog kucanja i potvrde o čitanju, da možete da delite veće fajlove i znate da su sve vaše komunikacije šifrovane. Ali RCS je, po svojoj prirodi, povezan samo sa jednim uređajem u isto vreme. A ako pokušate da pređete na novi Android telefon, a da ga prethodno ne onemogućite na starom, sigurno ćete naići na probleme. Za početak, otvorite aplikaciju Google Messages na starom telefonu. Zatim dodirnite ikonu menija sa tri tačke u gornjem desnom uglu aplikacije i izaberite „Settings“, pa „Chat Features“. Okrenite prekidač pored „Enable chat features“ u položaj isključeno. Kada to uradite, Isključite svoj stari telefon. To će završiti prekid veze između RCS-a i tog uređaja i pripremiti vas da se prijavite na čet funkciju na svom novom Android telefonu.

Kada prvi put pokrenete svoj novi Android telefon, od vas će se tražiti da ubacite SIM karticu, ako već niste. Ako ste u starom telefonu imali fizičku SIM karticu, trebalo bi da je možete preneti na novi. Nakon toga, Android će morati da se poveže na Wi-Fi mrežu da bi nastavio sa podešavanjem. Izaberite naziv svoje kućne ili poslovne mreže, unesite lozinku i sačekajte nekoliko minuta dok sistem ne pripremi stvari. Kada vidite ekran koji od vas traži da kopirate svoje aplikacije i podatke, spremni ste za početak. Trebalo bi da imate opciju da koristite fizičku kablovsku vezu između vašeg starog i novog telefona ili da se oslonite na svoju najnoviju rezervnu kopiju u cloudu koju čuva Google da biste obavili ovaj deo procesa.

Ako je vaš stari telefon nepristupačan ili nemate kabl pri ruci, varijanta u cloudu je očigledno put kojim ćete morati da idete.

Izvor: Computerworld

