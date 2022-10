Pandora još uvek postoji, i osvežavajuće je jednostavna

Sećate se Pandore? Bio je to jedan od najranijih servisa za strimovanje muzike, ali je funkcionisao sasvim drugačije od onoga na šta smo navikli danas.

I dalje postoji kao besplatan servis, uz mogućnost pretplate radi određenih pogodnosti

Pandora je još uvek živa, i ostala je jedinstvena u ovom prepunom prostoru. Pandora je zvanično lansirana još 2005. godine. Koncept strimovanja muzike preko interneta je još uvek bio veoma nov. Spotify se neće pokrenuti još pet godina. Pandora je bila uzbudljiva nova usluga u uzbudljivo vreme na internetu. Velika prodajna tačka Pandore bio je endžin za preporuke, zasnovan na „Music Genome Project koji klasifikuje pesme prema nizu muzičkih osobina, a zatim koristi te osobine da fino podesi „Stanice“ na osnovu vaših simpatija i nesviđanja. Ideja je da odaberete pesmu, izvođača ili žanr da biste započeli novu „Stanicu“. Pesme na stanici su zasnovane na vašem originalnom izboru, ali nisu statične.

Station nastavlja da se razvija kako bi odgovarala vašem ukusu. Ta osnovna ideja je i danas ono što pokreće Pandoru, a usluga se iznenađujuće dobro držala u poređenju sa drugim servisima za striming. Pitamo se zašto niko nije kopirao Pandorinu funkciju “I’m tired of this track”. Pandora još uvek ima nešto jedinstveno da ponudi. To je zaista potpuno drugačije iskustvo od Spotify-a, Apple Music-a, Amazon Music-a i mnogih drugih usluga. „Radio“ je postao uobičajen izraz na muzičkim servisima, ali Pandora radi radio mnogo više kao pravi radio od ostalih. Spotify-jeva funkcija „Radio“ je u suštini samo lista pesama srodnih pesama i izvođača. Pandora stanice su, s druge strane, neprekidan tok muzike koji se menja dok je prilagođavate. Ovo stvara veoma opušteno iskustvo slušanja. Podse na gledanje kablovskog TV kanala uživo. Jednostavno izaberete stanicu i pustite je da svira dok ne završite sa slušanjem. Ne morate da brinete da će se završiti i da ćete morati da pronađete nešto drugo.

Usluge poput Spotify-a i Apple Music-a više liče na Netflix. Postoji velika šansa da imate nešto konkretno na umu kada ih otvorite. Pandora nije tako dobra kada je u pitanju želja da slušate određenu pesmu ili album, zbog čega je odlična za povremeno slušanje. Da li vas je sav ovaj razgovor o Pandori naterao da osetite nostalgiju? Možda ste propustili brod i želite da je isprobate prvi put. To što je bila besplatna, je još jedna stvar koja je pomogla Pandori da eksplodira u popularnosti, ali da li je i dalje tako? Da, Pandora je još uvek besplatna! Postoje neka ograničenja, baš kao što su bila pri lansiranju.

Prvo, imate ograničen broj preskakanja dnevno (Pandora ne navodi koliko). Preskakanja uključuju pesme koje se odbijaju. Glavna stvar koju ćete primetiti sa besplatnim nalogom su oglasi. Puštaju se svakih nekoliko pesama, ali ponekad možete da slušate duže reklame za duže pauze bez oglasa. Besplatni korisnici takođe mogu da zamene slušanje oglasa za puštanje određenih pesama i albuma. Ako vam se Pandora dovoljno sviđa da želite da odbacite oglase i dobijete neograničeno preskakanje, možete birati između dva plaćena plana. „Plus“ plan od 5 dolara mesečno ima slušanje bez oglasa, neograničeno preskakanje, slušanje van mreže i još mnogo toga. „Premijum“ plan od 10 dolara mesečno uključuje iste stvari, plus možete da pravite i delite liste za reprodukciju. Vidite, postoji razlog zašto je Pandora u suštini zaboravljena od strane velikog dela ljudi. Usluge kao što su Spotify i Apple Music imaju veće biblioteke pesama, uključuju više funkcija i verovatno su usklađene sa načinom na koji većina ljudi voli da iskusi muziku.

I dalje mislimo da Pandora ima svoje mesto i ima dosta toga da vam se dopadne ako ste povremeni slušalac muzike. Možda ćete se iznenaditi ako pokušate.

Izvor: Howtogeek

