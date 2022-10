Adobe-ovi predstojeći AI eksperimenti uključuju moćnu kompozitnu drag-and-drop alatku 

Adobe radi na novoj funkciji koja omogućava kreiranje kompozitnih slika sa samo nekoliko klikova.

Kompanija je pokazala gomilu funkcija u razvoju u događaju ‘sneak peek’

Tokom svog najnovijeg kruga otkrivanja eksperimentalnih funkcija, Adobe je pokazao Project Clever Composites koji koristi veštačku inteligenciju i automatizaciju za brzo kombinovanje dve slike. Ako želite sliku koja vas prikazuje kako stojite ispred turističkog mesta kao što je Ajfelova kula ili Krivi toranj u Pizi, morali biste da isečete svoju fotografiju iz slike i podrežite njene ivice. Zatim, nakon što ga nalepite ispred željene pozadine, još uvek morate da prilagodite osvetljenje, razmeru i boju kako bi se neprimetno spojila. Clever Composites može sve to da uradi sam. Njegov AI može da identifikuje objekte koji se mogu koristiti za kompozite i može automatski da ih iseče, kao i da prilagodi njegovu boju i veličinu, kada kliknete na dugme “Auto Compose”.

AI takođe može automatski da generiše senke za objekat na osnovu osvetljenja pozadine. Postoje i opcije za uklanjanje njegovih „Auto Scale“ i „Add Shadow“ mogućnosti, ako želite da to uradite sami. Još jedna značajna eksperimentalna karakteristika je Project Blink, koja vam može uštedeti dragoceno vreme kada uređujete video zapise. Alat koristi veštačku inteligenciju da bi video snimke učinili pretraživim pomoću njihovih transkripata, što vam omogućava da tražite „određene reči, objekte, zvukove ili čak vrste aktivnosti“. Nakon što odaberete deo videa koji želite da koristite, njegova AI će automatski kreirati novi snimak tog odeljka.

Blink je već u beta verziji i možete zatražiti pristup na Adobe-ovoj veb lokaciji ako želite da ga testirate. U međuvremenu, Project All Of Me „ankropuje“ slike koristeći veštačku inteligenciju da generiše delove fotografije koji zapravo nisu tamo. Pojednostavljuje kreiranje većih slika od manjih ili generisanje iste fotografije iz drugog ugla. Adobe je takođe predstavio gomilu drugih funkcija u razvoju za video zapise i impresivan sadržaj, uključujući Project Artistic Scenes koji koristi veštačku inteligenciju za pretvaranje 2D umetničkih dela u 3D scene.

