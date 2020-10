Patreon staje na put QAnon teoriji zavere

Patreon je odlučio da se pridruži redovima tehnoloških kompanija koje suzbijaju QAnon teoriju zavere. Bloomberg je objavio da će Pateron zabraniti sve naloge koji promovišu na bilo koji način ovu teoriju zavere, dok će svi oni koji su učestvovali u promovisanju ovakvih teorija morati da promene svoje ponašanje kako bi i dalje mogli da koriste ovajservis.

QAnon postaje globalni problem

Projekti koji samo pominju QAnon ili su usmereni na analiziranje ove zavere, ne bi trebalo da se suočavaju sa bilo kakvim problemima, objavljeno je u izveštaju Patreona. Kompanija je rekla da će narednih dana stupiti u kontakt sa pogođenim korisnicima.

Ovaj potez je odgovor na to što su druge internet kompanije preplavljene informacijama i korisnicima kojima se šire opasne ideje i dezinformacije. QAnon je rutinski izneo nepodržane navode o trgovini seksom i drugim zločinima, a u više slučajeva je povezan sa stvarnim nasiljem i pretnjama. Zbog svega ovoga, Patreon nije hteo da gubi vreme, pa je odmah započeo čišćenje takvih informacija. Već se uklonjene brojne QAnon kampanje. Pristalice ove teorije već su se žalile da su nepravedno cenzurisani sa prethodnim zabranama. Međutim, sve ovo može dovesti i do većih problema, a to je da Patreon prestane da finansira one koji su zagovornici QAnon teorije zavere.

