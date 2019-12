PewDiePie uzima predah od YouTube-a u 2020. godini

Jedna od najpoznatijih YouTube zvezda uskoro će pauzirati od ove platforme. PewDiePie (Felix Kjellberg) iskoristio je video u kom kritikuje novu politiku YouTube-a vezano za uznemiravanja, kako bi objavio da će „odmoriti“ od platforme početkom 2020. Iako je rekao da će detaljnije objašnjenje doći kasnije, nagovestio je da bi to moglo da bude posledica prezasićenja. „Osećam se vrlo umorno“, rekao je. Na ovo je aludirao u avgustu, sugerišući da bi voleo da razmisli o nečemu osim YouTube-a, „prvi put za deset godina“.

Nema sumnje da se PewDiePie suočio sa velikom količinom pažnje zbog svojih postupaka poslednjih godina. Imao je više rasističkih ispada, a „subscribe to PewDiePie“ mim toliko je izmakao kontroli da je pozvao ljude da se zaustave. Dodajte njegov broj pretplatnika na listu i to je sve izazvalo veliki pritisak na njega, bilo da su u pitanju kritičari ili jednostavno ljudi koji očekuju da on neprestano isporučuje nov video sadržaj.

Izjava takođe skreće pažnju na čest problem online video ličnosti: prezasićenje. Kreatori se često osećaju primoranim da imaju konstantan nov sadržaj kako ne bi izgubili gledaoce, a to može da ih odvrati od ideje da uzmu odmor. PewDiePie očito ima dovoljno gledalaca da može sebi da priušti pauzu, ali mnogi YouTuber-i koji su na početku možda nemaju taj luksuz.

Izvor: Engadget

