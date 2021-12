PlayStation planira sopstveni Game Pass pod kodnim imenom Spartacus

PlayStation radi na svom pretplatnom servisu koji će biti ekvivalent Xbox Game Pass-u. Prema navodima Bloomberg-a, servis će postati aktivan na proleće sledeće godine, a podržavaće PS4 i PS5 konzole. Trenutno kodno ime ovog servisa je „Spartacus“, a kao i Game Pass, nudiće korisnicima da za mesečnu pretplatu igraju i preuzimaju veliki broj modernih igara, ali i starih klasika.

Pretplata za sve

Trenutno, PlayStation nudi dva pretplatna servisa. PlayStation Plus je potreban za igranje online multiplayer igara, dok PlayStation Now obezbeđuje korisnicima pristup do starijih naslova, koji mogu da se stream-uju ili preuzmu na konzolu. Spartacus bi trebao da zameni PlayStation Now servis.

Ovaj novi servis će nuditi tri nivoa pretplate. Osnovna pretplata će suštinski nuditi isto što i PlayStation Plus. Viši nivo pretplate će obezbediti pristup do velikog broja PlayStation 4 i eventualno PlayStation 5 igara, dok će najviši (najskuplji) nivo pretplate pored svega toga ponuditi i pristup novim demoima, game streaming servis, kao i biblioteku klasičnih PS1, PS2, PS3 i PSP igara. Još uvek nisu poznate cene ovih pretplata.

