Počinju obuke u programu prekvalifikacija za IT

U Nišu i Novom Sadu su započele obuke za kandidate koji su izborili svoje mesto među 700 najboljih kandidata za prekvalifikaciju u IT sektor. Broj prijavljenih za nacionalni program prekvalifikacija bio je 12.363. Proces selekcije je završen za kurseve u Nišu i Novom Sadu, dok će u Valjevu, Beogradu, Zrenjaninu, Čačku i Subotici kandidati učestvovati u dodatnom krugu selekcije, za 81 preostalo slobodno mesto na kursevima.

„Nakon što su dobili sve neophodne podatke o kursevima – o vremenu i mestu održavanja, planu rada i prakse – kandidati su poslali listu sa tri želje, odnosno obuke koje žele da pohađaju. Škole su, u toku prošle i ove nedelje, organizovale dodatno testiranje i intervjue potencijalnih polaznika, i na osnovu tog procesa odabrali najbolje kandidate“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Jovanović objašnjava da će mesta koja su ostala slobodna posle prvog kruga popuniti kandidati koji nisu uspeli da upišu kurs koji im je bio prva želja. Ukoliko sva mesta ne budu popunjena ni nakon drugog, po istom principu će biti održan i treći krug. Proces upisa polaznika za nacionalni program prekvalifikacija u IT sektoru trebalo bi da bude gotov do kraja januara, a planirano je da većina kurseva traje do jula ove godine.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP je, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, odabrao škole i institucije koje će izvoditi kurseve – Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, škola računara CET, SEE ICT, Link grupa, Univerzitet Metropolitan, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Vojvođanski i Niški klaster naprednih tehnologija. Institucije sa kojima je potpisan ugovor imaju sporazume o saradnji sa najrelevantnijim IT kompanijama, pa su tako u samom startu obezbeđene stručne prakse za više od 75 odsto kandidata.

