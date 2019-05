Pokemon Sleep: Igrom do kvalitetnijeg sna

Jedna od opcija koje nudi Pokemon Go je i ona koja korisnike ohrabruje da više hodaju, budući da nakon što pređu određene razdaljine dolaze do novih lokacija na kojima se kriju novi Pokemoni. Sada su u planu i neke druge opcije za zdraviji način života, zahvaljujući kojima će korisnici tokom igre ispunjavati osnovne potrebe na koje gejmeri često zaboravljaju.

Radi se o tome da je The Pokemon Company shvatila da je igračima pored kretanja neophodan i kvalitetan san, pa je u skladu sa tim najavila novu igru – Pokemon Sleep. Iako ideja zvuči pomalo neozbiljno, kreatori ističu da korisnicima koji inače malo spavaju daje još jedan razlog za san, te nešto čemu će se radovati kada se probude. Pored toga, kompanija se udružila i sa Nintendo-om kako bi kreirala novi dodatak Pokemon GO Plus +, koji tokom dana funkcioniše kao regularni Pokemon GO Plus, da bi se noću pretvorio u funkciju za praćenje sna igrača.

https://twitter.com/Pokemon/status/1133544304197099520

Funkcije donose važnu novinu u gejming svet, budući da se do sada nije vodilo računa o tome koliko igrači spavaju, a zbog toga što je više sna značilo manje igranja. Pokemon Sleep bi trebalo da se pojavi 2020. godine, a očekuju se i druge Pokemon igre koje bi mogle da povećaju uspeh koji je Pokemon Go već ostvario, te kompaniji donesu nove prihode.

Izvor: Ubergizmo

