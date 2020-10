Pomoć za slabije uređaje: Gmail Go stigao u Play Store

Google Go jedna od Go-aplikacija koje se kreiraju za potrebe tržišta u razvoju, a među njima je i Gmail Go koji nudi isto iskustvo, ali zauzima manje prostora, Gallery Go koja služi za organizovanje fotografija, te Google Maps Go, Navigation for Google Maps Go, Assistant Go i YouTube Go. Google pored toga nudi i Android Go – verziju operativnog sistema za telefone sa slabijim kapacitetom. Tako Go varijante najpopularnijih aplikacija mogu da funkcionišu i na telefonima lošijih performansi, a pre nekoliko dana svi zainteresovani iz Play Store-a mogu da preuzmu Gmail Go.

U opisu Gmail Go aplikacije može da se pročita da nudi isto iskustvo kao i običan Gmail, te da je jedina razlika u tome što zauzima manje prostora na uređajima. Ikonica se razlikuje samo po tome što sada u dnu ima crvenu “Go” oznaku, a vizuelno je identična originalu, što znači da se sve nalazi na svom mestu. Korisnici će primetiti da Gmail Go nema Google Meet, budući da servis za video pozive nije integrisan u lakšu verziju aplikacije.

Gmail Go možda nema smisla za one na čijim uređajima ima dovoljno mesta za sve potrebne aplikacije, ali je ova aplikacija više nego značajna za ona područja u kojima većina korisnika ima starije uređaje.

Izvor: 9to5 Google

