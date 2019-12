Popović: Inženjeri su nosioci razvoja Četvrte industrijske revolucije

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović otvorio je juče 13. decembra naučnu konferenciju „Četvrta industrijska revolucija“ i tom prilikom istakao značaj inženjerskog znanja, koje je, prema njegovim rečima, najsnažniji resurs koji Srbija ima.

Na konferenciji koju je organizovao Savez inženjera i tehničara Srbije, Popović je izjavio da naša zemlja nema naftu, gas, ni zlato, ali da poseduje „drugo zlato“, a to su njeni inženjeri. „Inženjerska škola na univerzitetitima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu je nešto najrespektrabilnije što Srbija danas ima. Ne postoji nijedna grana privrede i društva gde imamo uvaženije i kvalitetnije kadrove, kao što je inženjerski, a to posebno dolazi do izražaja u četvrtoj industrijskoj revoluciji gde inovacije zauzimaju osnovno mesto“, izjavio je Popović.

Popović je rekao da je Evropska Unija inovacije postavila za svoj prioritet u narednih 20 godina i da je ekonomija zasnovana na inovacijama strateški cilj Evrope, u čemu naša zemlja prepoznaje svoju veliku razvojnu šansu. „Bez jakog inženjerstva nema jake Srbije, a delatnost inženjera se zasniva na inovacijama. Srbija treba da se oslanja na inženjersko znanje, da ga neguje, čuva i razvija“, rekao je Popović.

Ministar za inovacije i tehnološki razvoj je u obraćanju prisutnima naveo da je Google na osnovu istraživanja koje je izvela najrespektabilnija svetska istraživačka organizacija, prepoznao potencijal naših inženjera kao jedan od vodećih u celom svetu. „Ovaj izveštaj pokazuje da Srbija ima najveći broj IT inženjera po glavi stanovnika na svetu. Izvoz IT proizvoda i usluga iznosi preko milijardu i po evra, a takođe beležimo i godišnji rast od 25% u oblasti IT već nekoliko godina zaredom“, rekao je Popović i dodao da u ovoj kompaniji radi na desetine naših inženjera na razvoju Google-ovih najmodernijih programa.

Ministar Popović je podsetio da je prema istraživanju najrelevantnije organizacije za istraživanje inovacionih startap ekosistema, Startap Džinoma iz San Franciska, Srbija proglašena za jedno od pet najboljih mesta u Evropi za inženjerske inovacije. „Srbija je prva u svetu po potencijalu za razvoj blockchain tehnologija i gejminga i peta u svetu po kvalitetu i broju inženjera. Takođe, Srbija ima evropske prvake u robotici a uskoro će dobiti i strategiju za podizanje kapaciteta i primenu veštačke inteligencije“, izjavio je Popović.

Popović je istakao da Srbija treba da sačuva svoju tradicionalnu industriju, da je digitalno transformiše, ali istovremeno da uloži napore kako bi izgradila nove i modernizovala postojeće industrijske kapacitete na „pametnim osnovama“. „Za naš resor i za potrebe procesa digitalne transformacije srpske industrije dobili smo punu podršku predsednika Aleksandra Vučića i za dve godine smo uspeli da budžet za inovacije uvećamo deset puta, a siguran sam da ćemo trend budžetskog uvećanja od 35% nastaviti i u budućnosti“, rekao je Popović.

Istakao je da inovacije idu ruku pod ruku sa inženjerstvom i ekonomijom, ali da su nam od strateškog značaja fakulteti i nauka koja je u službi društva. „Od ključne je važnosti da nauka bude usmerena ka ekonomiji i da se finansira iz privrednih resursa. Zato je neophodna simbioza privrede i industrije na jednoj strani i nauke i inovacija na drugoj strani“, istakao je Popović. Ministar je istakao da su nam za Industriju 4.0, potrebni inženjeri 4.0. „Neophodno je da teme poput veštačke inteligencije, mašinskog učenja, blockchain-a, interneta stvari pronađu adekvatno mesto u istraživačkim organizacijama i na fakultetima“, rekao je Popović i dodao da je u tom procesu neophodno raditi na jačanju komunikacionih startegija.

Podelite s prijateljima

Tweet