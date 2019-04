Poslednja fotografija sa izraelske letelice koja se srušila na Mesec

Beresheet letelica privatne izraelske kompanije SpaceIL trebalo je da bude prva privatna letelica koja se spustila na ovo nebesko telo, ali je nekoliko minuta pre spuštanja došlo do komplikacija koje su dovele do toga da misiju završi neslavno. Da sve nije bilo uzalud pokazuje i to što je letelica nekoliko trenutaka pre nego što je udarila u površinu uspela da uključi kameru i okrene je ka mesečevom horizontu, te snimi dve fotografije sa površine Meseca, od kojih je jedna selfie.

SpaceIL je bio jedan od finalista Google-ovog Lunar Xprize konkursa, te je planirano da se letelica koju je poslao ka Mesecu pozabavi magnetnim poljem ovog nebeskog tela, te da uz pomoć NASA-inih lasera izmeri tačnu udaljenost Zemlje od Meseca. Sa sobom je ponela i vremensku kapsulu u kojoj se nalazila Wikipedia na engleskom jeziku, nosivi Rosetta disk, Torah, dečiji crteži, te memoari onih koji su preživeli Holokaust.

Fotografije koja su nastale u poslednjim trenucima misije prilično su uspešne, ako se u obzir uzmu okolnosti pod kojima su nastale, tako da Izrael ipak može da se smatra četvrtom nacijom koja je stigla do Meseca.

