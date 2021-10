Poslovne ideje: Apple ne voli horoskop

Ukoliko neki developer želi svoju aplikaciju na iOS App Storeu, potrebno je da pre početka procesa proveri da nije izabrao kategoriju koja je već prenatrpana. Na primer horoskop.

Developer iz Night Cat Productions se nedavno suočio baš sa ovim problemom, budući da Apple nije poželeo horoskop aplikaciju po imenu WTFuture. Kasnije se saznalo da je aplikacija dvaput odbijena, a zbog toga što već postoji previše horoskop aplikacija u online prodavnici kompanije Apple.

Kompanija je odluku objasnila upravo prevelikim izborom aplikacija ovog tipa, što može da se pročita i u pravilima korišćenja za developere (“Also avoid piling on to a category that is already saturated; the App Store has enough fart, burp, flashlight, fortune telling, dating, drinking games, and Kama Sutra apps, etc. already. We will reject these apps unless they provide a unique, high-quality experience”). Preveliki broj sličnih aplikacija može da se tumači i kao spam, što Apple ne želi za svoje korisnike.

