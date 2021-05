Prednosti domaćeg domena za mala i mikro preduzeća

Glavni aduti za rast i napredak preduzetnika, mikro i malih preduzeća je njihova agilnost i spremnost da se prilagode uslovima na tržištu. Internet je za njih velika prilika ali i veliki izazov, a izbor pravog načina za nastup na globalnoj Mreži predstavlja razliku između rasta i nestanka…

Mikro i mala preduzeća (MMP) kao i preduzetnici predstavljaju bitan faktor u domaćoj privredi, sa preko 98% učešća u ukupnom broju svih preduzeća. Njihov uticaj na celokupno poslovanje države i GDP je veoma snažan, jer ova preduzeća zapošljavaju nemali broj ljudi i kroz plaćanje različitih poreza i doprinosa osnažuju celokupnu privredu i ekonomiju države. Ovaj sloj firmi je žestoko pogođen pandemijom, tako da smo krajem 2020. godine bili svedoci zatvaranja velikog broja preduzeća koja su svoj biznis isključivo vezivala za prodajna mesta „od cigle i maltera“ (bricks & mortar). S druge strane, upravo ta ista pandemija je naterala i neke od najokorelijih anti‑tech‑ova da se okrenu ka internetu i ruku spasa potraže u online biznisu. Za sva ona mikro i mala preduzeća koja to još nisu učinila, navešćemo neke od najvažnijih prednosti u korist internet poslovanja:

24/7 radno vreme

Za online biznis radno vreme ne predstavlja ograničenje. Kupac u online prodavnici može da naruči robu i u 1h noću i u 6 ujutru, vikendom i za vreme državnih praznika. Tokom vanrednog stanja, dok su tradicionalne radnje imale ograničeno radno vreme na par sati ili bivale potpuno zatvorene danima, online prodavnice su radile non‑stop.

Geografska dostupnost

U lokalnu radnju svraćaju uglavnom komšije koje žive u okolini, i to od najviše par kilometara. Ukoliko ta radnja pokrene i online bizinis, njene mušterije postaju i ljudi iz drugih gradova, pa čak i drugih država – uprkos zatvorenim granicama. Za klijente, ova dostupnost predstavlja smanjenje putnih troškova do mesta prodaje (gorivo, parking, taksi…), koji su često značajno veći od troškova dostave.

Čak i firme koje moraju da imaju poslovni prostor kao što su frizerski saloni ili zubarske ordinacije, uz pomoć sajta i dobre Web prezentacije mogu doći do novih mušterija.

Neograničen broj kupaca u isto vreme

Veliki broj ljudi koji se nalaze na jednom mestu predstavlja opasnost od prenošenja zaraze, pa mnoge radnje ograničavaju taj broj. U malim radnjama može se naći tek po nekoliko ljudi u isto vreme. Napolju se formira kolona koja čeka da uđe u radnju, nestrpljenje raste i mnogi odustaju. U online radnjama nema gužvi, nema nervoze, svi mogu ući kad god požele, ne moraju da nose maske i drže distancu.

Veća vidljivost prodajnog asortimana

U tradicionalnim radnjama, pogotovo kada su u pitanju mala i mikro preduzeća, izloženost robe je gotovo uvek ograničena prostorom, dok se veliki deo proizvoda nalazi u magacinu. Kada kupac zatraži određeni artikal koji nije izložen, prodavac odlazi da proveri da li ga ima u magacinu, pa ukoliko ga tamo nema, traži zamenski proizvod za koji je pitanje da li će ga naposletku naći. U online prodavnici svi proizvodi su jasno vidljivi, a dostupnost je označena za svaki artikal. Lakše je poređenje dva proizvoda, a trgovac može ponuditi sličan proizvod koji je na akciji ili više povezanih proizvoda.

Niži troškovi poslovanja

Zakup pristojnog lokala može da košta par stotina evra mesečno, i to ukoliko imate sreće. U velikim i posećenim tržnim centrima cena zakupa lokala ide i do nekoliko hiljada evra mesečno. Za taj novac možete da platite najskuplji hosting, zakupite naziv i .rs i .срб domena na godišnjem nivou uz sve moguće sisteme zaštite, platite osobu koja će sve to da održava i još odete na skupo letovanje. Vaš online biznis će raditi za vas non‑stop.

Unapređena komunikacija

Kada kupac uđe u online prodavnicu i uloguje se svojim korisničkim imenom, već znate njegove navike, interesovanja i prosečnu vrednost njegove potrošačke korpe. U skladu sa tim mu možete ponuditi popust na određene artikle, kupon za rođendan i slične pogodnosti koje će unaprediti njegovo korisničko iskustvo i stvoriti želju da ponovo poseti vašu prodavnicu.

Statistika na strani interneta

Neki ohrabrujući statistički podaci potvrđuju da su mali biznisi shvatili prednosti online poslovanja – podaci RNIDS‑a iz 2020. godine kažu da oko 90% mikro i malih preduzeća ima svoj sajt. Iako na prvi pogled deluje da je malim preduzećima jednostavnije da otvore stranicu na društvenoj mreži, statistika kaže drugačije. 59% malih i mikro preduzeća ističe da im je sajt najbitniji za poslovanje. Tek 29% stavlja na prvo mesto Facebook a 22% Instagram.

Iako mala i mikro preduzeća u velikoj većini imaju svoj sajt, uglavnom ne koriste sve njegove mogućnosti. Online poslovanje se svodi uglavnom na predstavljanje firme i eventualnu komunikaciju s kupcima. Mnogo sajtova, čak 41% prema istraživanju RNIDS‑a, još nije optimizovano za prikaz na malim ekranima telefona, a online trgovina nije još uvek dovoljno zastupljena, pa se na tom polju mogu očekivati značajna unapređenja. Što se tiče poslovnog e‑mail‑a, 46% malih i mikro preduzeća koristi adresu na vlastitom domenu, nasuprot 54% koje koriste neke od besplatnih e‑mail servisa. To bi trebalo što pre promeniti, jer je adresa na vlastitom domenu veoma važna za poslovni nastup, iz niza razloga od kojih ćemo ovde pomenuti bezbednost, funkcionalnost i kredibilitet pred potencijalnim kupcem.

Web sajt ne mora da isključi fizičku prodavnicu – naprotiv. Kao i u drugim sferama poslovanja, često se najbolje pokaže kombinacija, tzv. bricks & clicks. Jedan od popularnih načina trgovine je click & collect, gde kupac izabere robu preko interneta, ali dođe po nju u radnju. Na ovaj način se štedi vreme za odabir, ali se i eliminišu eventualne greške koje nastaju prilikom dostave.

Podaci RNIDS‑a iz 2020. godine kažu da oko 90% mikro i malih preduzeća ima svoj sajt

Kao što obezbeđujete svoju fizičku prodavnicu instalirajući alarm, video‑nadzor i ostale protiv‑provalne elemente, potrebno je obezbediti i online radnju od neovlašćenog upada i krađe. RNIDS je jedan od retkih registara najvišeg nivoa koji nudi tri sistema zaštite domena:

Siguran režim (Secure Mod)

Zaključavanje na strani klijenta (Client Side Lock ili Registrar Lock)

Zaključavanje na strani registra (Registry Lock)

Sve počinje izborom domena

Rezultati istraživanja koje je sproveo RNIDS su ohrabrujući i pokazuju visok stepen svesti kod anketiranih privrednika o potrebi da se internet primenjuje u poslovanju, ali i o povoljnim efektima elektronskih servisa na rast firme. Ipak, potrebno je ohrabriti i druga mikro i mala preduzeća da koriste internet i e‑commerce servise kao važan resurs za razvoj poslovanja.

Mala i mikro preduzeća uglavnom posluju lokalno pa se u velikoj većini odlučuju za .rs naziv domena ističući kao glavne prednosti poverenje, bezbednost i lokalnu podršku. Veliki broj MMP se odlučuje za .rs naziv domena iako posluju globalno, jer žele svojim proizvodima i uslugama da daju notu porekla iz Srbije, mada u tom slučaju uglavnom registruju i .com domen, ako je odgovarajuće ime slobodno.

Korisna adresa: domen.rs

Autor: Ana Todorović

Podelite s prijateljima

Tweet