RNIDS: Domen i hosting u službi biznisa

Već smo navikli da u ovom periodu godine podsetimo naše čitaoce na važnost postojanja kompanije i brenda na internetu. Prošle i ove godine se važnost poslovanja na internetu pokazala na delu, a mnogi koji su nalazili različite izgovore da ne budu online, sada menjaju mišljenje. Upravo za njih smo rešili da u ovom bloku damo korisne savete i pružimo odgovore na različita pitanja u vezi sajtova, hostinga i domena.

Svaki sajt se mora negde hostovati. Na pitanje kako odabrati pravi hosting nema lakog odgovora. Pre svega morate odlučiti kakav sajt želite, koliko posetilaca očekujete, koliko stranica će sajt imati, kao i kakvo je vase tehničko znanje vezano za održavanje hosting servera. U skladu sa svim ovim informacijama ćete se odlučiti za klasičan deljeni hosting, sopstveni virtuelni server ili nešto treće. Uzmite u obzir i cenu i radno vreme podrške, a uvereni smo da ćete među našim preporukama i tekstovima na ovu temu pronaći pravog hosting provajdera za svoje potrebe.

6 P(rednosti) nacionalnog domena

Pre nego što odlučite gde će sajt biti hostovan, bitno je odabrati i naziv domena. O tome zašto je dobro izabrati nacionalni domen smo pisali u više navrata, ali ovoga puta ćemo uzeti u obzir i neke nove okolnosti na svetskom i domaćem tržištu. Pogledajmo zato šest prednosti koje izdvajaju nacionalne .RS i .СРБ domene i pružaju podršku domaćem brendu ili kompaniji.

Poverenje Jedna od najvećih prednosti je poverenje korisnika u nacionalne domene. Ovo poverenje je sticano i opravdavano godinama, iako u početku nije sve bilo tako jasno. 10. marta sada već davne 2008. godine, tačno u podne, počela je registracija .RS domena. U početku je bilo teško uspostaviti poverenje i uveriti korisnike da je nacionalni domen pravo rešenje za poslovanje. Takođe, bilo je potrebno vreme da korisnici shvate da nacionalni domen ne mogu registrovati neidentifikovane kompanije ili nepoznati pojedinci, i da su registracijom .RS ili .СРБ domena bezbedniji. Sa druge strane, u situacijama kao što je svetska pandemija, nacionalni domeni predstavljaju faktor prepoznavanja i diferenciranja prilikom traženja informacija vezanih za konkretnu državu. Dobar primer za ovo je sajt covid19.rs gde i bez ulaska na samu lokaciju unapred znamo da ćemo dobiti informacije vezane za našu državu.

Ceo proces registracije naziva nacionalnog domena je veoma jednostavan i moguće ga je završiti ga online, za nekoliko minuta, izaberite hosting provajdera i krenete u posao

Prepoznatljivost Domen predstavlja prvi korak u građenju internet identiteta kompanije. Zato izboru naziva domena ne smemo pristupati olako, po principu „ko će to da gleda“. Gleda se itekako, stvara se prvi utisak o kompaniji koji je kasnije teško izmeniti. Takođe, ukoliko odlučite da vam iz nekog razloga ne treba više naziv domena, on ostaje prepoznatljiv i asocira na vašu firmu i onda kad se opet nađe na tržištu. Zato tri puta razmislite pre nego se odreknete vašeg naziva domena.

Pozicija Nacionalni domeni se mnogo bolje pozicioniraju u lokalnoj pretrazi, zahvaljujući geolociranju. Kudikamo je veća verovatnoća da će Google dovesti klijenta do vašeg sajta sa nacionalnim domenom, nego do .com sajta čak i sa vrlo sličnim sadržajem. U današnje vreme, kada je borba na tržištu bespoštedna, vaš naziv domena postaje važna karika u utakmici između konkurenata na lokalnom tržištu. U vanrednim situacijama, kao što je uostalom i ova koja nam se trenutno dešava, bolja pozicija u pretrazi znači brže dolaženje do kupaca i novih korisnika, što može presudno da utiče na poslovanje firme.

Pismo Zbog ravnopravne upotrebe dva pisma, latinice i ćirilice, na teritoriji Srbije, naša zemlja ima dva nacionalna internet domena: .RS i .СРБ. Oba su pokazatelji teritorijalne i nacionalne pripadnosti, ali .СРБ pruža još neke pogodnosti. S obzirom na to da je ćirilica jedno od najfunkcionalnijih azbuka na svetu jer svaki glas ima svoje slovo, tako i kod ćiriličkih naziva domena ne postoji nikakva nedoumica kako se oni pišu, čitaju ili izgovaraju. Glasovne pretrage su skoro stoprocentno uspešne kada se radi o domenima na ćirilici. Da ne bude zabune, napominjemo da je prilikom registracije naziva .RS domena moguće je da naziv sadrži dijakritike, mada se iz nekog razloga većina korisnika opredeljuje za nazive bez č, ć ili ž. U svakom slučaju, na pitanje koje pismo izabrati prilikom izbora domena i kreiranja sajta, odgovor je – oba, i ćirilicu i latinicu.

Pravni okvir Prilikom obavljanja bilo kog poslovnog procesa, težimo da on bude maksimalno bezbedan, pa tako i prilikom registracije i plaćanja naziva domena. Uslugu registracije naziva nacionalnih domena obavljaju ovlašćeni registri RNIDS‑a, i to su isključivo preduzeća sa sedištem u Republici Srbiji. Korisnički servis je u Srbiji, a komunikacija se obavlja na srpskom jeziku, a ne na „indijskom engleskom“. Mnogo je lakše objasniti sve nedoumice i tražiti potrebne informacije, a sve to u našoj vremenskoj zoni. U registar se može otići i lično, mada je zbog trenutnih okolnosti bolje da se odlučimo za online registraciju. Plaća se u dinarima, nije obavezno platiti karticom, a kompanije mogu tražiti fakturu. Sve ovo je mnogo komplikovanije kada se domen registruje preko nekog internacionalnog registra.

I ne zaboravimo ono najvažnije, u slučaju bilo kakvog spora u vezi naziva nacionalnog domena, arbitraža bi se vršila u Srbiji.

Domeni u doba korone Pandemija je uticala na mnoge sfere javnog života, pa i na registraciju domena, kako u svetu tako i u Srbiji. U prvih 6 meseci 2020. je zabeležen najveći broj novoregistrovanih naziva domena u poslednje tri godine (izvor: domen.rs, RNIDS). Iako su registri u početku strahovali od pada broja registracija domena, ipak se pokazalo da je strah neosnovan. Pandemija je podstakla i ubrzala veći broj privrednika koji su se držali tradicionalnih načina prodaje, da svoje poslovanje presele na internet, pa su shodno tome najveći rast zabeležile upravo internet prodavnice. U svetu je zabeleženo nekoliko hiljada registrovanih domena koji u svom nazivu sadrže reč corona ili covid. Mnogi od njih su samo „parkirani“, ali ih ima dosta koji su taj domen zloupotrebili za širenje lažnih informacija ili prodaju nadrilekova protiv korone. Ipak, ohrabruje činjenica da je u Srbiji broj takvih domena na nivou statističke greške.

Poslovna e‑mail adresa

Šesto „P“, a ujedno i jedna od najvažnijih stvari u poslovnoj korespondenciji, jeste poslovni e‑mail. On predstavlja vaš poslovni potpis, nešto što poslovni partneri prvo vide kada dobiju obaveštenje da su primili e‑poštu. Svi znamo da ne treba da stavljamo nadimke i brojeve na poslovne e‑mail adrese, ali isto tako moramo da vodimo računa o tome šta se nalazi i sa desne strane znaka @. Ukoliko se tu nalaze gmail.com, ili čak i neko od domaćih provajdera interneta kao npr. sezam.rs ili net.rs, ostavljate utisak neozbiljnosti i nepouzdanosti kada je reč o kompanijama. Čak podseća i na spam mail, a često tako bude i tretiran od strane hosting provajdera.

Kad bismo sve ovo i stavili sa strane, pokušajte da zamislite da ste dobili ozbljnu polovnu ponudu sa e‑mail adrese joca75@gmail.com. Verovatno biste je obrisali i pre nego što je pročitate. A da taj Joca odjednom postane Jovan.Jovanovic@nazivfirme.rs, imao bi više šanse da njegov e‑mail bude makar pročitan.

Čak će i e‑mail poslat sa prodaja@nazivfirme.rs pre doći do potencijalnog kupca. Ako ništa drugo, barem će primalac poruke videti ime firme, kao neku vrstu besplatne reklame. Zašto biste se odrekli toga? Mikro preduzeća koja vode računa o svakom trošku se često odlučuju i za povoljnije .co.rs varijante koje su takođe prihvatljive u poslovnoj komunikaciji.

Pomenimo za kraj i da je ceo proces registracije naziva nacionalnog domena veoma jednostavan i da je moguće završiti ga online, za nekoliko minuta. Zato, ako vas još uvek nema na internetu, „samo“ smislite neki odličan naziv, uz pomoć naših saveta izaberite hosting provajdera i krenite u posao. Ko zna, možda već sledeće godine i vaš sajt dođe na PC Press‑ovu Web Top 50 listu…

Korisna adresa: rnids.rs

Autor: Andrijana Maksimović

