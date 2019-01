Predstavljen konceptualni Vivo Apex 2019 telefon

Iako je Meizu pretekao Vivo i predstavio dan ranije svoj telefon bez ijednog ulaza, Zero, to nije uticalo na kompaniju, te su kako je i bilo najavljeno 24. januara predstavili konceptualni telefon Apex 2019. Jedna od bitnijih razlika između ova dva modela je u SoC-u. Dok Meizu Zero poseduje stari Snapdragon 845, Vivo Apex 2019 opremljen je novim Snapdragonom 855, podrškom za 5G mreže, ima 256 GB ili 512 GB prostora za skladištenje i 12 GB RAM-a.

Takođe, dok se Meizu Zero u potpunosti oslanja na bežično punjenje, Apex 2019 ima neku vrstu ulaza i koristi ono što Vivo naziva MagPort – magnetni konektor koji se koristi za punjenje i prenos podataka. AMOLED ekran od 6,39 inča Vivo Apex 2019 uređaju služi kao zvučnik pomoću piezoelektričnog transduktora za emitovanje zvuka. Telefon je okružen veoma tankim okvirom bez prednje kamere.

Ono što je još zanimljivije je Full-Display skeniranje otisaka prsta. To znači da možete ekran da dodirnete gotovo bilo gde kako biste otključali telefon pomoću skenera otiska prsta koji se nalazi na ekranu – što bi ga učinilo najnaprednijim skenerom svoje vrste za sada. Vivo Apex 2019, kao i Meizuov telefon, koristi kombinaciju kapacitivnog dodira i senzora pritiska u zamenu za standardne tastere za uključivanje i jačinu sa strane. Na ovaj način dobijate funkcionalnost dugmadi dok istovremeno zadržavate besprekoran dizajn bez dugmadi.

Dve kamere sa zadnje strane imaju 12 MP i 13 MP sa LED blicem. Vivo nije rekao ni reč o prednjoj kameri – da li se radi o pop-up klizaču ili nekom drugom konceptu bez njega. Takođe ne znamo da li Vivo Apex 2019 ima bežično punjenje i da li je vodootporan kao Meizu Zero.

Pošto je ovo koncept telefon, nemojte očekivati da ga Vivo pusti na tržište baš u tačno ovoj konfiguraciji. Ipak, prošle godine Vivo je pokazao impresivan Apex koncept, a kasnije je izašao sa NEX-om koji je koristio većinu ovih tehnologija. Vivo će predstaviti Apex 2019 konceptualni telefon na MWC u februaru, gde će prisutni imati priliku da ga vide iz ruke.

