Mehaničko koleno vraća mogućnost hodanja za nekoliko minuta

Novo mehaničko koleno obećava kraj beskonačnom prilagođavanju proteza kako bi korisnicima bilo što udobnije, tako da može da se koristi nakon samo nekoliko minuta.

Naime, radi se o tome da su eksperti kreirali sistem veštačke inteligencije koje mehaničko koleno usklađuje sa okolnim terenom, te korisnicima omogućava da prohodaju u roku od 10 minuta. Sistem funkcioniše po principu pokušaja i pogrešaka, pa zahvaljujući podacima koje dobija iz senzora brzo formira šablone koji su stabilni i vode do udobnog kretanja. Najveći problem tokom testiranja bila su ljudska ograničenja, budući da AI sistem može beskonačno da trenira, dok ljudski subjekti ipak moraju da se zaustave nakon 15-20 minuta.

Proizvod još uvek nije stigao do finalne faze razvoja, budući da su neophodna ispitivanja različitih terena i uslova, ali predstavlja značajan korak kada je prostetika u pitanju, te napredak u smeru samostalnog kretanja za one kojima je to ranije bilo uskraćeno.

