Predstavljen prvi Samsung Android Go telefon

Korejski proizvođač već duže vreme, pored high-end modela, proizvodi i telefone koji su pristupačniji širokom krugu korisnika. Sada je najjeftiniji segment njihove ponude bogatiji za prvi Samsung Android Go telefon. Samsung Galaxy J2 Core, počeće da se prodaje prvo u Indiji i Maleziji, a dolazi sa preinstaliranim aplikacijama koje su prilagođene lite verziji Android platforme.

Za sada nije objavljeno koje su to aplikacije, ali znamo da je Google do sada predstavio veći broj Go optimizovanih aplikacija, kao što su Google App, Assistant, YouTube, Gboard, Chrome, Maps, Files, Gmail, Google Play…

Specifikacije telefona su naravno prilagođene ciljnoj grupi: J2 Core poseduje 1 GB RAM-a, 8 GB smeštajnog prostora, 8 MP zadnju i 2 MP prednju kameru, bateriju od 2600 mAh, kao i ekran dijagonale 5 inča, rezolucije 540 x 960 piksela.

Prodaja ovog telefona u pomenutim državama počela je 24. avgusta, a očekuje se da će u budućnosti biti ponuđen i na drugim tržištima.

Izvor: Samsung

