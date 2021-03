Pregled štampača: Sa ekrana na papir

Iako dokumente proizvodimo i čuvamo u digitalnom obliku, štampač je i dalje neophodan uređaj u svakoj firmi, pa i manjoj kancelariji. Iako štampači nikad nisu delovali “uzbudljivo”, ova tehnologija itekako napreduje, pa je došlo vreme za pregled tržišta laserskih i inkjet printera.

Pre tridesetak godina, kada su PC računari počeli da se u ozbiljnijoj meri upotrebljavaju u poslovnom okruženju, “stručnjaci” su najavljivali da će iz poslovnog procesa nestati papir (tzv. paperless office). Tada je predviđano da će svi dokumenti biti čuvani u digitalnom obliku i da više neće biti potrebe za štampačima. Dogodilo se upravo suprotno: dostupnost fotokopir aparata i štampača učinili su da kreiranje papirnih verzija dokumenata bude lakše nego ikad, što se odrazilo i na količinu štampanog materijala. I tako je u periodu od 1980. godine, kada računari skoro da nisu upotrebljavani u poslovne svrhe, pa do 2000. godine, kada su se nalazili na skoro svakom radnom stolu, broj papirnih dokumenata u poslovnom okruženju dupliran. Novije studije nismo uspeli da pronađemo, ali ekspanzija laserskih i inkjet štampača govori sama za sebe – tržište postoji i ono je veoma veliko, verovatno mnogo veće nego pre dve decenije, jer je i broj računara u poslovnom okruženju mnogostruko uvećan u odnosu na taj period.

Laserska ili inkjet tehnologija?

Štampači i dalje predstavljaju važan deo računarske konfiguracije u poslovnom okruženju. Tržište i njegove potrebe se menjaju, pa se tako menjaju i tehnologije štampe. Nekada veoma popularni matrični štampači ustupili su mesto laserskim, a kasnije i inkjet uređajima. Matrični štampači se danas gotovo više i ne koriste, dok laserski štampači zauzimaju samo oko 5% tržišta. Ipak, tržište laserskih štampača počinje da se oporavlja i beleži više nego dvostruko brži rast u odnosu na inkjet tržište. Takođe, “obični” štampači više nisu toliko interesantni korisnicima – traže se multifunkcijske mašine koje mogu da štampaju, skeniraju i kopiraju dokumenta.

Upotreba štampača u kućnom okruženju je u stalnom padu. Korisnici se sve više fokusiraju na rad sa mobilnim uređajima, pa dokumente ne štampaju ili ih barem ne štampaju kod kuće. Zato je štampanje u poslovnom okruženju u stabilnom porastu. Inkjet štampači su se ranije pozicionirali u segmentu štampanja fotografija i u uslovima kada nije potreban veliki obim štampe, mada danas sve više zalaze i u druge domene primena. Laserski štampači su i dalje neprikosnoveni kod masivnih obima štampe. Njihovi kertridži često nisu jeftini, ali kada se pogleda cena po odštampanoj stranici, to je i dalje daleko jeftiniji način štampe u odnosu na inkjet. Upravo tu leži razlog što upotreba laserskih štampača beleži veliki rast u svim poslovnim okruženjima.

Kada dođe vreme za nabavku štampača, prva dilema je laserska ili inkjet tehnologija. Na finalni izbor najviše će uticati očekivani obim štampe i potreba za kolor otiscima

Mobilni telefoni i tableti, kao i lagani prenosni računari, donekle su smanjili potrebu za štampanjem u boji. Na njihovim ekranima mogu da se pročitaju svi dokumenti koji bi se eventualno štampali. Ipak, to ne znači da se tržište inkjet štampača smanjuje. Trenutna vrednost ovog tržišta je oko 45 milijardi dolara, a godišnji rast iznosi 7,2%. Tome je doprinela znatno uznapredovala tehnologija inkjet štampe. Ako se uporede inkjet štampači od pre samo nekoliko godina i današnji modeli, uočljiv je trend znatnog opadanja cene štampe. Poboljšan je kvalitet odštampanih stranica, kao i kapaciteti kertridža, a pojavile su se i varijante koje uopšte ne koriste kertridže. Inkjet štampači se mogu naći u najrazličitijim varijantama – od velikih štampača, namenjenih enterprise okruženjima, do malih prenosnih štampača za izradu fotografija, koji mogu da rade i na baterije.

Kada dođe vreme za nabavku štampača, prva dilema je, dakle, laserska ili inkjet tehnologija. Na taj izbor najviše će uticati očekivani obim štampe, kao i da li je potrebna kolor ili je dovoljna crno‑bela štampa.

Izbor laserskog štampača

Broj različitih modela laserskih štampača na tržištu je ogroman, što sigurno ne olakšava odabir idealnog modela. Interesantno je i da proizvođači laserskih štampača vole da svojim proizvodima daju kriptična imena. Možete li da iz naziva 135A 4ZB82A i M130NW G3Q58A zaključite o kakvim se printerima radi? Naravno da ne možete. Njih (možda) mogu da razlikuju samo product manager‑i koji prodaju ove štampače, mada ni za njih nismo sigurni. Inače, oba navedena modela su HP‑ove multifunkcijske mašine, sa identičnim preporučenim obimom mesečne štampe, istovetnim kvalitetom i skoro identičnom brzinom štampe. Slična nomenklatura imenovanja prisutna je i kod drugih proizvođača. Ovim želimo da ukažemo da u slučaju štampača uglavnom ne treba obraćati pažnju na imena. Šta onda treba uzeti u obzir?

Jedna od stvari koju ćete uočiti kod laserskih štampača je da u istom cenovnom rangu, sa razlikom od par hiljada dinara, uvek može da se pronađe ogroman broj modela. Pri tome, period proizvodnje jednog modela štampača često je znatno duži nego za ostale računarske komponente, pa u ponudi mogu da se nađu i štampači koji se još uvek proizvode, ali se zasnivaju na tehnologijama od pre jedne decenije. Prilikom odabira bolje je odlučiti se za model koji je predstavljen nedavno, ali to ne mora da bude pravilo. Starija tehnologija može da znači nižu cenu, ali ne nužno i da je u pitanju lošije rešenje.

Druga stvar na koju je potrebno obratiti pažnju je kapacitet tonera. Da bi se smanjila prodajna cena štampača, proizvođači obično uz njih isporučuju tonere koji su napunjeni samo 30‑50% kapaciteta. To često znači da će već posle 1.000 ili malo više stranica morati da se investira u novi toner, a neki od njih mogu da budu veoma skupi, da koštaju čak i više desetina hiljada dinara. Postoji i razvijeno tržište kompatibilnih (i jeftinijih) tonera, ali oni se ne preporučuju za upotrebu, jer proizvođač u tim situacijama ne može da garantuje da će otisak biti istog kvaliteta kao kod originalnog tonera, a mogući su i kvarovi uređaja.

Laserske štampače možemo da podelimo u tri glavne kategorije: štampači za velike kompanije, štampači za mala i srednja preduzeća i štampači za kućne kancelarije. Enterprise štampače odlikuje visoka cena, ali i visoke performanse, sposobnost velikog obima štampe, integracija u poslovno okruženje, kao i neke dodatne funkcije. Štampači za mala i srednja preduzeća koštaju znatno manje, ali i dalje nisu jeftini. I oni su sposobni za veliki obim štampe koji se meri desetinama hiljada stranica mesečno. Štampači za kućne kancelarije su najjeftiniji i namenjeni su za male mesečne obime štampe – od nekoliko stotina do par hiljada stranica. Ali obratite pažnju: iako sami štampači iz ove kategorije ne koštaju puno, cena tonera za njih može da pređe i polovinu cene novog štampača, pa prilikom odabira treba obratiti pažnju i na taj detalj.

Laser za svakoga – Konica Minolta bizhub 4000i

Konica Minolta je kreirala idealan štampač velikog potencijala za sve kojima je potreban veći obim mesečne crno‑bele štampe. S jedne strane, prilično je pristupačan i donosi puno za uložen novac, dok istovremeno predstavlja dobru osnovu koja se može dramatično proširiti ukoliko potrebe kancelarije tako nalažu. Kvalitetna štampa 1200*1200 dpi rezolucije stiže uz pogodnosti modernih trendova, kao što su štampa putem mobilne aplikacije, dok preporučeni i maksimalni obim štampe iznose 5.000 i 100.000 stranica mesečno. Sve to čini bizhub 4000i racionalnim i pametnim izborom.

Cena: 300 €

Jeftin kolor laserski štampač – Brother HL‑L3270CDW

HL-L3270CDW je napravljen 2018. godine, ali to mu ne smeta da i dalje drži primat kada su u pitanju jeftini kolor laserski štampači. Brzina štampe kreće se do 27 ppm, fioka prihvata do 250 listova papira, a kontrola se obavlja preko 2,7″ ekrana osetljivog na dodir. Omogućava bežičnu štampu direktno iz cloud aplikacija, kao što su Dropbox, Google Drive, Evernote, OneNote i druge, a kompatibilan je i sa Google Cloud Print‑om i Apple AirPrint‑om. Iako spada u nižu cenovnu klasu, štampač poseduje dosta bezbednosnih opcija, kao što je postavljanje šifre bez koje neće biti dozvoljena štampa. Potpuno je konfigurabilan, kako preko korisničkog interfejsa na samom uređaju, tako i preko Web interfejsa.

Cena: 37.700 rsd.

Jeftin štampač za potrebe kućne kancelarije – Canon imageCLASS LBP226dw

Canon imageCLASS LBP226dw je namenjen malima firmama. To je crno‑beli printer koji štampa do 40 strana u minuti. Veoma je kompaktan, sa fiokom kapaciteta 250 listova papira, s tim što se dokupljivanjem fioka ukupan kapacitet penje na 900 listova. Povezivanje se ostvaruje isključivo bežičnim putem, a poseduje podršku i za Wi‑Fi, AirPrint i Canon PRINT. Preporučeni obim mesečne štampe je do 4.000 stranica.

Cena: 37.700 rsd.

Crno‑beli MFP za potrebe kućne kancelarije – Xerox B215

Xerox B214 je uređaj koji će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe kućne kancelarije, pod uslovom da korisnicima nije neophodna kolor štampa. To je jeftin, ali sasvim upotrebljiv skener, fotokopir, štampač, a može da se upotrebi i kao faks… ako iko danas koristi fakseve. Pošto je namenjen poslovnom okruženju, poseduje različite sigurnosne procedure, kao što su filtriranje po IP i MAC adresama ili Scan to eMail sa autentifikacijom. Brzina štampe je do 30 ppm, poseduje fioku za 250 listova, kao i automatski document feeder kapaciteta 40 listova. Štampač ima podršku za AirPrint, Google Cloud Print, Mopria i Android printing tehnologije, kao i mogućnost štampe direktno sa USB drajva.

Cena: 210 €

Laser za kućnu ili malu kancelariju – OKI B512 dn

Izdržljivi B512dn isporučuje do 47 strana u minuti, pri čemu se na prvu stranicu čeka svega 4,5 sekundi. Mono laserski štampač donosi sjajan otisak u 1200*1200 dpi, a koristi tonere koji mogu štampati do 12.000 stranica, što ga čini odličnim izborom za sve kojima je potrebna pristupačna kancelarijska štampa. Kompaktne je veličine i prilagođava se svakom okruženju, s velikim kapacitetom fioke za papir (530 + 100 strana se dodatno može proširiti još jednom fiokom od 530 strana). Podržava USB 2.0 i 1 GB Ethernet interfejs, a postoji mogućnost nadogradnje WiFi modulom (802.11 a/b/g/n). kao i svi moderni štampaču, podržava cloud/mobilna rešenja za direktnu štampu, kao što su Google Cloud Print, AirPrint za Apple iOS i OKI Mobile Print aplikaciju za Android uređaje.

Cena: 450 €

Kolor MFP za potrebe kućne kancelarije – HP Color LaserJet Pro M479fdw

M479fdw je samostalni multifunkcijski kolor laserski štampač koji povećava produktivnost, a ne zahteva čak ni da bude povezan na računar. Dovoljno je da na njega povežete USB drajv sa Office dokumentom i on će biti automatski odštampan. Nedostatak bežične ili mrežne konekcije, koja bi samo podigla cenu štampača, ovde ne igra veliku ulogu. Mnogo važniji adut je kolor štampa. Maksimalna brzina štampe je 28 ppm, fioka ima prostora za 250 listova, a tu je i skener koji zaokružuje upotrebnu vrednost.

Cena: 53.000 rsd.

Višenamenski MFP za velike kompanije – HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f

HP Enterprise 700 je multifunkcijski štampač vrhunskih performansi. Namenjen je velikim poslovnim sistemima, gde je u stanju da se izbori sa najrazličitijim zahtevima. Osim štampanja u crno‑beloj tehnologiji, nudi i štampu u boji, a poseduje i skener, pa može da se upotrebljava i za skeniranje i fotokopiranje dokumenata. Na mrežu se povezuje preko gigabitnog Ethernet‑a ili bežično, a kompatibalan je sa AirPrint i HP ePrint tehnologijama. Maksimalna rezolucija štampe je 1.200 dpi, a brzina je do 30 listova u minuti. Poseduje četiri fioke za različite vrste papira, pa je uvek spreman za rad, bez obzira na tip potrebnog papira. Kontrola se obavlja preko ekrana dijagonale 8 inča osetljivog na dodir, pa se svi parametri štampe i skeniranja mogu podesiti lako i intuitivno, na samom uređaju.

Cena: 5.500 €

Izbor inkjet štampača

Za razliku od laserskih štampača, gotovo svi inkjet štampači podržavaju štampu u boji. Zato pre nego što odlučite koji da kupite, iskreno odgovorite na pitanje za šta želite da ga koristite. Pošto se ovi štampači mogu naći u ogromnom rasponu dimenzija i cena, jasno je da se mora odabrati neki reper. Štampanje fotografija na foto‑papiru i štampanje tehničkih crteža velikog formata podrazumevaju upotrebu različitih kategorija inkjet štampača.

Stoga ćemo i u ovoj grupi štampače podeliti na različite kategorije. U kategoriji velikih kompanija mogli bismo da napravimo još jednu malu podelu – na štampače opšte namene i štampače za industrijsku primenu. U prvu grupu svrstali bismo standardne inkjet štampače i multifunkcijske uređaje, a u drugu štampače specijalnih namena. Tu opet možemo da izvršimo podelu na industrijske i tehničke štampače – prvi su malih dimenzija i služe za štampanje labela, nalepnica i sličnih stvari, a drugi su ploteri velikog formata koji se često upotrebljavaju za štampanje tehničkih crteža.

U ovom tekstu zadržaćemo se samo na standardnim inkjet štampačima. Tu bi trebalo uzeti u obzir i koliki su kapaciteti kertridža, da li podržavaju dodavanje eksternih tankova sa bojama, da li poseduju neke bezbednosne opcije i da li mogu da pokriju sve neophodne poslovne operacije. Pomenimo i važnu kategoriju foto‑štampača, koju ćemo ovom prilikom preskočiti, pošto smo se koncentrisali na poslovno okruženje.

Kategorija malih i srednjih preduzeća, kao i kućnih kancelarija, preplavljena je različitim modelima običnih štampača i multifunkcijskih uređaja. Razlike u cenama uređaja sa i bez mogućnosti skeniranja i kopiranja su mizerne, pa je naša preporuka da svakako gledate neku multifunkcijsku varijantu. Takođe, bolje je da štampač ima tankove za mastilo koji omogućavaju lako dopunjavanje bez potrebe za prekidom rada, kao i da može da se poveže sa mobilnim uređajima.

Neometana crno‑bela štampa – Epson EcoTank ET‑M3170 wireless monochrome all‑in‑one

Za neke je ovo možda potpuno neočekivano saznanje, ali postoje i monohromatski inkjet štampači i odgovarajući MFP uređaji. Ako se pitate šta takvi uređaji mogu da ponude na polju gde suvereno dominira laserska tehnologija, odgovor je jednostavan – mogućnost štampe bez prekida. Epson EcoTank serija je najbolji primer inkjet štampača bez kertridža, a model ET‑M3170 je multifunkcijski uređaj namenjen zahtevnom poslovnom okruženju gde ne postoji potreba za kolor štampom (grupa u koju se može svrstati veliki broj kompanija).

Umesto standardnih kertridža, ovaj štampač poseduje tankove, koji se dopunjavaju mastilom. Jedno punjenje obezbeđuje oko 6.000 odštampanih stranica, a kada se ono potroši, dovoljno je dosuti novo mastilo i štampač će za nekoliko sekundi ponovo biti spreman za rad. Brzina štampe mu je do 24 ppm, poseduje automatski feeder za skeniranje dokumenata, fioku za 250 listova, a može da funkcioniše i kao faks mašina. Takođe, poseduje Wi‑Fi konekciju, kao i podršku za Google Cloud Print i Apple AirPrint.

Cena: 45.000 rsd.

Za veliku štampu – Epson Workforce Pro WF‑C8690 A3 MFP color printer

Ponekad je potreba za štampanjem velika, a i broj stranica koje se štampaju na dnevnom nivou ume da bude ogroman. Ovaj Epson‑ov MFP namenjen upravo za takve poslove. A da se ne bi stalno dopunjavao papir, uz dodatne fioke dobija se kapacitet od 1.830 listova. Druga specifičnost ovog multifunkcijskog uređaja je što dozvoljava i štampu na A3 formatu. Brzina štampe je do 24 ppm, poseduje različite bezbednosne opcije, veliki kapacitet kertridža za mastilo i mogućnost slanja dokumenata bežičnim putem. Ukratko, inkjet uređaj koji će uspešno obaviti zadatak i u najzahtevnijim poslovnim okruženjima.

Cena: 1.560 €

Za svako poslovno okruženje – Brother MFCJ6945DW INKvestmentTank Color Inkjet

Takozvani cartridge‑free štampači su izuzetno pogodni za poslovno okruženje, jer ne zahtevaju zamenu kertridža. Štampač je uvek aktivan (jer se samo dosipa boja), a snižava se i cena štampe. Jedan od najboljih uređaja u toj kategoriji, koji pri tom nije preskup, je Brother MFCJ6945DW INKvestment Tank. Kako bi osigurao nesmetanu štampu, ovaj uređaj ima i opciju aktiviranja Amazon Dash servisa, koji će automatski naručiti nove količine mastila, čim senzori detektuju da se njegova količina u tanku smanjila do minimuma.

Uređaj je multifunkcijski, sa automatskim feeder‑om do 50 listova, a fioka za papir prihvata 500 listova. Pošto poseduje dve fioke, u njima mogu da se drže različiti tipovi papira, što povećava fleksibilnost štampe. Zgodno je što poseduje i NFC konektivnost, pa se i tim putem mogu poslati dokumenti sa telefona. Naravno, tu su Wi‑Fi i LAN podrška za štampanje u mreži, kao i mogućnost direktnog povezivanja na neki računar putem USB konekcije.

Cena: 395 €

Neometana kolorna štampa – Epson EcoTank ET‑2720 wireless color all‑in‑one Supertank printer

Ako je prethodni MFP pozicioniran u segmentu velikih kompanija, njegov kompaktniji “rođak” idealan je za manja preduzeća i kućne kancelarije. Pripadnik je iste EcoTank serije, što znači da nema kertrdiže i da može da odštampa do 7.500 kolor stranica sa jednim punjenjem seta mastila. Ništa od bitnih stvari za poslovno okruženje nije izostavljeno u ovom malom štampaču, koji podržava štampu u boji, kopiranje i skeniranje, kao i povezivanje preko Wi‑Fi mreže ili preko Wi‑Fi direct konekcije. Interesantno je da poseduje i mogućnost glasovne kontrole preko Alexa asistenta. Iako nije najbrži inkjet štampač na tržištu, kvalitet štampe mu je odličan, a veliki kapacitet za mastilo obezbediće štampanje bez razmišljanja o dopuni.

Cena: 246 €

Matrični štampači

Verovatno se pitate zašto u XXI veku uopšte pominjemo matrične štampače, odnosno tehnologiju koja je zastarela već decenijama. Ipak, postoji segment tržišta u kome matrični štampači i dalje imaju primat. Zbog tehnologije zasnovane na fizičkim udarima iglica u traku sa bojom koja se nanosi na papir, ovo su jedini štampači koji mogu da istovremeno štampaju više kopija uplatnice. Vođice im omogućavaju i korišćenje “beskonačnog” papira.

Oki MICROLINE 320Turbo Mono Dot Matrix printer

Izgleda kao da je stigao vremeplovom iz devedesetih godina prošlog veka. Oki je pronašao nišu u kojoj postoji tržište sa malo konkurencije, pa može da diktira cene. U pitanju je 9‑pinski štampač rezolucije 240*216 dpi, a brzina štampe mu je 435 karaktera u sekundi (u najbržem modu), odnosno 75 karaktera u sekundi u najkvalitetnijem modu štampe. Jačina udara iglica je tolika da istovremeno može da štampa na do šest listova – original plus pet kopija.

CENA: 335 €

