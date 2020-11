Preko 40 filmskih klasika sakriveno je na Google mapama

Brojni omiljeni britanski filmovi, raštrkani su po Google mapama, podstičući ljubitelje filma da ih pronađu i gledaju besplatno. Inicijativu za „virtuelni lov na film“ pokreće Google u okviru Google Pixel presents Mobile Cinema kampanje kasnije ovog meseca, u saradnji sa Britanskim filmskim institutom.

Virtualni lov na blago započinje kasnije ovog meseca

Tragovi u vezi sa lokacijama na kojima su filmovi smešteni, biće objavljeni uoči potrage za naslovima među kojima su Skyfall, Shaun of the Dead, Phantom Thread and Wallace i Gromit: Curse of the Were-Rabbit. Fanovi će moći da pretražuju mapu Velike Britanije kako bi pronašli ključne lokacije, a filmovi će tada biti dostupni za gledanje sa bilo kog mesta. Učesnici će morati da osiguraju da se njihov mobilni uređaj poveže sa 5G mrežom da bi mogli da se pridruže.

Razgovarajući o izboru filmova i predstojećoj inicijativi usredsređenoj na nostalgiju, dr Wing Yee Cheung, viši predavač psihologije i istraživač nostalgije na University of Winchester, rekao je: „Ovi filmovi su ugrađeni u senzorna sećanja kada smo ih prvi put gledali i sa kim smo ih gvledali, a to su ključni pokretači nostalgije. Možemo da iskoristimo priliku tokom lockdown-a da stvorimo više pozitivnih uspomena za buduće sećanje.“ Soniya Jobanputra, menadžer proizvoda za Google Pixel, dodala je: „Google Pixel presents Mobile Cinema omogućiće naciji da ponovo otkrije ove filmove iz naše prošlosti“.

Izvor: Nme

