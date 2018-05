Previše kvalifikovan – prepreka pri zapošljavanju

Kao trener za karijeru, J.T. O’Donnell osnivač i direktor kompanije Work It Daily, primetila je u skorije vreme porast broja onih koji traže posao a koji smatraju da ih poslodavci preskaču jer su previše kvalifikovani. Obično govore da osećaju da su njihove godine problem. U stvarnosti, u pitanju je nešto što se zove „experience discrimination“ (diskriminacija na osnovu iskustva) i što utiče na njih.

Sa više od polovine radne snage koju čine milenijalci, od kojih su mnogi sada u kasnim dvadesetim i ranim tridesetim godinama, imaju veštine koje se takmiče sa onima koje ima iskusnija radna snaga, a to su bejbi bumeri. Ne samo da su jeftiniji, već nemaju to višegodišnje iskustvo koje se može pretvoriti u loše navike, strah od promena i ubeđenje da imaju pravo na radno mesto. Da, sa iskustvom dolaze percepcije sa kojima je teško raditi, što u suštini i pokreće ovaj problem. Pre nego što počnete da mrze milenijalce za krađu svih dobrih poslova, trebalo bi da znate da će i oni uskoro doživeti istu sudbinu, jer globalizacija omogućava pristup visokoobrazovanoj, jeftinoj radnoj snazi. Kao primer J.T. navodi jednog poslodavca koji joj je u razgovoru rekao: „Zašto bih zaposlio jednog doktora nauka u Americi, kad mogu da unajmim troje za istu cenu u Evropi?“

Tajna prevazilaženja diskriminacije na osnovu iskustava u toku intervju za posao je da znate kako da se obratite i prevaziđete prirodnu pristrasnosti koja dolazi uz to. Morate da računate na situaciju i da pretpostavljate da je regruter zabrinut zbog vaše sposobnosti da:

budete fleksibilni

poštujete autoritete

učite nove stvari

povezujete se na ličnom nivou sa svim generacijama

vidite potrebu za unapređivanjem veština kako biste ostali relevantni na tržištu

Rešenje je da znate kako da odgovorite na bihejvioralna pitanja na način koji će regrutere naterati da na vas gledaju drugačije. Na vama je da otklonite pristrasnost u glavama regrutera tokom intervjua. Razmenjivanje priča koje prenose način na koji se odnosite prema gore navedenim pitanjima šalje poruku da nemate teret na ramenima i da možete da doprinesete timu.

Recimo da regruter vidi da ste na poslednjem poslu zarađivali 20 odsto više nego što bi on platio. On kaže: „Prekvalifikovani ste, i ostavili biste ovaj posao čim budete mogli da zarađujete više novca.“ Njegov strah je da vi osećate da vredite više nego što on plaća. Takav poslodavac mora da čuje pre svega da novac nije vaš glavni pokretač, i da se nećete ponašati kao da ste iznad toga, jer ste bili ranije plaćeni više. Dobar odgovor može da bude: „Razumem šta želite da kažete, ali dve stvari su mi važnije od plate. Prvo, ova kompanija ima neverovatnu reputaciju da je napredna, i ne želim da moje veštine postanu zastarele. Smatram da bez obzira na manju platu ulažem u sebe kroz rad na nekom mestu gde moje veštine mogu sigurno da rastu i unapređuju se. Plus, to mogu da uštedim jer neću uzimati dodatne časove ili drugu vrstu obuke van mog normalnog radnog vremena, a i volim da učim od drugih ljudi, posebno onih koji su se razvili sa potpuno drugačijim iskustvima, alatima i resursima. Želim da budem u kompaniji koja ima svež i brz pristup rastu. Danas to znači dobiti posao gde je moj menadžer a i kolege su verovatno mlađi od mene. Trebaju mi da naučim kako da ostanem agilan u mojoj karijeri.“ Ako govorite iz perspektive u intervjuu koja govori o neizgovorenim pitanjima regrutera je tajna kako da dođete do njihovog poverenja i, nadamo se, posla.

Za svakoga ko je pročitao ovaj članak i pomislio: „Nije fer, čitavu karijeru sam provodio u izgradnji mojih veština, zašto ne mogu videti koliko je vredno moje dugogodišnje iskustvo? Oni su budale jer ne znaju šta dobijaju.“ Zakon ponude i potražnje ne pravi izuzetke. Kada se količina povećava, cene padaju i konkurencija se povećava. Ako želite posao, morate dostaviti određenu cenu i vrednost. Šta poslodavci cene i vrednuju je neko ko ispunjava njihove definicije lakog održavanja i prevelikih očekivanja. Na vama je da servirate tu poruku u intervjuu, ili ćete izgubiti posao od nekog manje iskusnog, a verovatno i mlađeg.

Izvor: Inc.com

