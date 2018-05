Vrednost kriptovaluta na dan 8.5.2018.

Jedno od najtežih pitanja je da li je bitcoin dobra investicija ili ne. Na to pitanje naizgled trenutno nema tačnog ili pogrešnog odgovora. Neki ljudi misle da su kriptovalute budućnost novca, dok drugi ostaju oprezni. Nick Colas, prvi analitičar Wall Street-a koji pokriva bitcoin, spada u ovu drugu kategoriju. On je veoma zabrinut a čak ni nedavni rast cene bitcoin-a ne može ubediti Colas-a u suprotno, s obzirom da je sadašnja vrednost još uvek daleko od najveće zabeležene s kraja 2017. godine. Colas ističe da je 2017. bio jasan mehur koji je pukao. Zbog nedavnog opadanja vrednosti, sada je prema Google-u manje zainteresovanih za kupovinu bitcoin-a, što nije nužno pouzdano za ovakva merenja. Pad Google pretraga vezane za bitcoin može značiti mnogo različitih stvari, s obzirom da su investitori širom sveta čitali su dosta o kriptovalutama proteklih nekoliko godina. Normalno je da će ovo značajno uticati na Google trendove. Možda je zabrinjavajući znak slab rast novčanika. Colas je uveren da se usvajanje bitcoin-a usporava i time valuta stvara od sebe lošu investiciju. Pravi bitcoin pratioci neće shvatati Nick Colas-ova predviđanja tako ozbiljno, s obzirom da ona nisu nova. Sve ove „problemske tačke“ diskutovane su mnogo puta ranije, i do sada je bitcoin prevazišao sve prepreke i probleme, i verovatno će nastaviti to da čini. Za investitore, važno je imati u vidu širu sliku. Nick Colas je samo letimično prošao kroz kratkoročne promene vezane za cenu bitcoin-a. Proteklih šest meseci je kratak uzorak istorije kriptovalute, i ne može da se vidi kako je bitcoin cena i dalje dosta visoka u poređenju sa onom koja je bila u maju 2017. U svetu kriptovaluta je neophodno da uvek imate na umu dugoročnu sliku. Uprkos ovim informacijama, Nick Colas možda i nije potpuno pogrešio. Bitcoin je uvek rizična investicija, ali to ga ne čini manje vrednim. Sve zavisi od toga koji plan imaju pojedini investitori kada je u pitanju buduća vrednost bitcoin-a. Mnogo stvari će se možda i sigurno desiti bitcoin-u u narednim godinama. Diskutovanje o njegovoj ceni je samo mali aspekt onoga šta sve predstavlja, piše Newsbtc. Juče je otvorio sa 9.662,7 dolara, odakle je već oko 9:20h pao na 9.375 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju 9.401,8 dolara.

Prošle nedelje su mogli da se ostvare solidni profiti sa ETH jer je uspeo da pređe iznad 800 dolara. Valuta je trgovala iznad nivoa od 830 dolara pre nego što se suočila sa čvrstim imunitetom. Zatim je pokrenuta korekcija uz smanjenje cene ispod nivoa od 800 dolara i 780 dolara. Valuta je došla do ispod ključne linije rasta uz asistenciju do 805 dolara na jednosatnom grafikonu ETH/USD. Trenutno, vrednost može ili da odskoči ili da se dalje prilagodi prema zoni podrške od 725 dolara. Područje od 725-730 dolara je važno i skoro sigurno će sprečiti dodatne gubitke na duži rok. Uzimajući u obzir grafikon, cena je trenutno u korekcijskom periodu ispod 800 dolara, ali ona mora ostati iznad nivoa od 725 dolara sve do nekog većeg povećanja prodajnog napona. Prelaženje iznad nivoa od 770 dolara je neophodno za cenu da bi mogla da raste dalje, piše Cryptocrimson. Juče je ethereum otvorio berzu vrednošću 798 dolara. Danas njegova vrednost na otvaranju iznosi 756,57 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1451 8.5.2018. Švajcarska CHF 98,8083 8.5.2018. SAD USD 99,1649 8.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 9.401,8 8.5.2018. Internet ETH 756,57 8.5.2018. Izvor: www.cex.io

