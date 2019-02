Profesor igrao Fortnite sa učenicima – i dobio otkaz!

Zbližavanje sa učenicima i vanškolske aktivnosti mogu da budu loša ideja. Jedan profesor fizičkog vaspitanja je to nedavno shvatio nakon što je dobio otkaz zbog igranja Fortnitea sa par učenika.

Fortnite je apsolutni hit kada su video-igre u pitanju, što je profesor Brett Belsky (29) hteo da iskoristi. On je čuo dečake u odeljenju kako pričaju o Xbox igrama pa je došao na genijalnu ideju kako da ih motiviše. On je ponudio učenicima da igra sa njima Fortnite ukoliko postignu dobre rezultate na času.

Brett je smatrao da je to najbolji način da dopre do učenika, ali se ipak ogradio tražeći od dece pristanak roditelja da se igraju sa njim online. On je ispunio svoje obećanje odigravši dve partije sa učenicima od 11 i 12 godina.

Ipak, priča nema srećan kraj (bar ne po profesora) jer je 11-godišnjak ispričao sve ocu koji je i prijavio profesora direktoru škole. Belsky je odmah suspendovan, a nakon istrage je zaključeno da je učestovao u “neprikladnom ponašanju sa internetu” sa svojim učenicima.

Zaista, druženje sa maloletnim učenicima preko interneta zaista ne zvuči najbolje, što su potvrdili i čelnici škole. Iako profesor Belsky smatra da je to samo loša percepcija događaja, ipak je priznao da je trebao prvo da se konsultuje sa školskim organima.

S obzirom da je dobio otkaz, Belsky će se žaliti na odluku, smatrajući da je samo želeo da dopre do mlađih generacija: “Ova igra je neverovatno popularna među mlađim učenicima. Hteo sam da nađem način kako da doprem do njih i motivišem ih za rad.”

Fortnite je zaista najpopularnija igra na planeti trenutno, predstavljajući kulturološki fenomen. Ipak, za ovog profesora je – game over.

Izvor: NY Post

Podelite s prijateljima

Tweet