Profet AI pomaže proizvođačima da naprave modele za predviđanje i industrijski softver za veštačku inteligenciju

Profet AI, tajvanski startup koji proizvodi softver za automatsko mašinsko učenje za proizvođače, objavio je danas da je prikupio 5,6 miliona dolara u finansiranju Serije A.

Osnovan 2018. godine, klijenti Profet AI uključuju Foxconn, Advantech i ASE Group, i kaže da je udvostručio svoj prihod u 2022. Sredstva će se koristiti za proširenje Profet AI u Japanu, jugoistočnoj Aziji i Kini, sa planovima za potpisivanje zajedničkih ulaganja sa inostranstim partnerima.

Softver Profet AI omogućava korisnicima da grade modele predviđanja i industrijske AI aplikacije za proizvodnju i digitalizaciju, čak i ako imaju samo osnovno znanje o mašinskom učenju. Vodeći proizvodi kompanije su njena AutoML Virtual Data Scientist platforma i Ready To Go aplikacije. Namenjeni su za upotrebu od strane klijenata u industriji poluprovodnika, elektronike, hemijske i tekstilne industrije. AutoML Virtual Data Scientist Platform je program za razvoj bez koda, koji omogućava korisnicima da dizajniraju AI aplikacije za preduzeća, dok su Ready To Go aplikacije specifične za industriju AI aplikacije koje su spremne za korišćenje u javnom oblaku ili lokalnim okruženjima.

U izjavi, Darvin Venture Management partner Kay Lin je rekla: „AutoML Virtual Data Scientist Platforma Profet AI zasnovana je na osnaživanju, što brzo omogućava digitalnu transformaciju i inteligentnu evoluciju u proizvodnoj industriji. Darvin je veoma optimističan u pogledu snaga Profet AI i iskoristiće našu solidnu pozadinu u industriji poluprovodnika i elektronike kako bi aktivno pomogao razvoj tržišta”.

