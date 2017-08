Profiti američkih i evropskih kompanija pogođeni kibernetičkim napadima

Hakerski napadi, koji su prvo ugrozili poslovanje ukrajinskih preduzetnika, a zatim i širom sveta, doveli su do zatvaranja morskih luka, fabrika i korporativnih sedišta, i uzeli su danak poslovnim rezultatima najvećih američkih i evropskih kompanija u drugom tromesečju 2017. godine. Sezona objava finansijskih rezultata kompanija za drugo ovogodišnje tromesečje prva je dosad koja je pokazala da glavni igrači u nizu industrija iskazuju znatne finansijske štete u poslovnim rezultatima usled kibernetičkih napada.

Zadnja u nizu, nemačka kompanija za proizvodnju kozmetike Beiersdorf okrivila je kibernetički napad za smanjenje svojih poslovnih rezultata u prvom polugodištu, jer joj je prekid kompjuterskih veza i komunikacija uzrokovao kašnjenja u isporukama proizvoda od pet do deset dana. Još šest međunarodnih kompanija, od kojih četiri sa sedištem u Evropi, a dve u Rusiji, objavilo je da je pretrpelo prekide u komunikaciji. O poslovnim rezultatima izvestiće kasnije u avgustu.

Napad koji se dogodio 27. juna, uzrokovan virusom NotPetya, prvo je izbio u Ukrajini, pogodivši poslovanje brojnih državnih agencija i preduzetnika. Potom se brzo proširio putem korporativnih mreža multinacionalnih kompanija s operacijama ili isporukama u istočnoj Evropi. Cyence, sigurnosna kompanija koja se bavi procenom rizika od hakerskih napada, procenila je da su ekonomski troškovi, posledica NotPetya napada, u visini od 850 miliona dolara.

Beiersdorf, proizvođač brenda Nivea, objavio je kako je na prodajnim prihodima u drugom tromesečju izgubio 35 miliona evra usled kašnjenja isporuka, a u to su uključeni i troškovi angažmana spoljnih stručnjaka, promocije i korišćenja drugih proizvodnih odredišta kako bi se nadoknadile isporuke. Mondelez, od ranije poznat pod nazivom Kraft, kao i logistička kompanija FedEx nalaze se među pet multinacionalnih kompanija koje su već ranije izvestile da su imale finansijske troškove zbog virusa koji ih je pogodio 27. juna. Mondelez je izvestio o 5% nižoj prodaji u drugom tromesečju, zbog kašnjenja pri isporukama i fakturisanju uzrokovanih napadom u junu. Investitori bi trebalo da se, tokom sezone objave poslovnih rezultata, naviknu na informacije o tome koliki su ‘danak’ u poslovanju kompanija uzeli kibernetički napadi, smatra Ian Winer, iz investicionog društva Wedbush Securities. “Trend se ubrzava. Kako hakeri postaju sofisticiraniji, sve više su na meti velike kompanije”, izjavio je Winer.

Danska kompanija koja se bavi brodogradnjom AP Moller-Maersk, koja preveze svaki sedmi globalno isporučen kontejner, objavila je 20. jula da su joj međunarodne operacije ozbiljno pogođene kibernetičkim napadima, no nije pretrpela gubitak poslovnih podataka, dodavši da će o svemu izvestiti 16. avgusta, kad će objaviti poslovne rezultate. “Očekujemo ograničeni uticaj kibernetičkih napada, koji se procenjuje u rasponu od 50 do 450 miliona dolara”, kaže analitičar David Kersten. U proseku analitičari očekuju da će Maersk izvestiti o šteti zbog tih napada u rasponu od 100 do 200 miliona dolara.

Nemačka logistička kompanija Deutsche Post DHL i maloprodajni lanac Metro saopštili su da su im operacije u Ukrajini bile pogođene napadom, no nisu dale druge informacije. Njihovi rezultati očekuju se tokom avgusta. Jake Dollarhide, čelnik investicionog društva iz Oklahome Longbow Asset Management, koji upravlja imovinom vrednom 85 miliona dolara, očekuje da će kibernetički napadi postati uobičajeni u poslovnim izveštajima, poput informacije da su oluje ili cene nafte imale negativni uticaj na poslovne rezultate. “Kao ulagači na berzi moramo prihvatiti tu sasvim novu realnost u digitalnom dobu”, ističe Dollarhide. Po rečima izvršnog direktora investicione kompanije Strategic Cyber Venturesa Toma Kellermanna, većina preduzetnika nije primereno zaštićena od kibernetičkih napada.

Veliki globalni kibernetički napadi imaju potencijal izazvati ekonomske štete poput katastrofalnih prirodnih nesreća, na primer kao tornado Sandy u SAD-u 2012., izvestili su Cyence i Lloyd’s of London u zajedničkom izveštaju u julu. Prosečna ekonomska šteta takvih događaja može se kretati u rasponu od 4,6 do 121 milijardu dolara, stoji u njihovu izveštaju.

