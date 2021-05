Programski jezici: JavaScript ima najviše programera, ali Rust najbrže raste

JavaScript je i dalje najomiljeniji programski jezik sa 13,8 miliona programera, prema SlashData, britanskoj firmi koja proučava zajednice programera.

Istraživanje obuhvatilo 19000 ispitanika iz 155 zemalja

Kompanija u svom 20. izdanju State of Developer Nation procenjuje da je u prvom kvartalu ove godine JavaScript zajednica činila veliki deo od procenjenih 24,3 miliona aktivnih programera širom sveta. Istraživanje kompanije SlashData obuhvatilo je preko 19.000 ispitanika iz 155 zemalja i nudi malo drugačiji stav prema rang-listi popularnosti drugih jezika od GitHub-a, RedMonk-a, Stack Overflow-a i Tiobe-a. SlashData sprovodi ovu anketu dva puta godišnje. Poslednje istraživanje je procenilo veličinu JavaScript zajednice na 12,4 miliona i uključuje TypeScript i CoffeeScript, koji su takođe zasnovani na istom ECMAScript standardu. Procenjuje se da su druga najveća populacija od 10,1 miliona programera, korisnici Pythona, dok sada ima 9,4 miliona Java programera. SlashData procenjuje da sledeće tri najveće zajednice programera koriste C/C++ (7,3 miliona), Microsoftov C# (6,5 miliona) i PHP (6,3 miliona). Druge velike grupe programera su ljubitelji Kotlina, Swifta, Go, Ruby, Objective C, Rusta i Lua.

Kompanija smatra da je JavaScript stekao 4,5 miliona programera u zajednici od 2017. godine, dok je Python tokom prošle godine stekao 1,6 miliona programera. Python je najbrže rastući jezik sa više od šest miliona programera, prema SlashData, a 70% programera fokusirano je na mašinsko učenje (ML), koristeći ga, verovatno zbog ML biblioteka poput Googleovog TensorFlow-a, Facebook-ovog PyTorch-a i NumPy-a. Ali Python se takođe široko koristi za automatizaciju pozadinskih sistema. SlashData primećuje da su Rust i Lua bile dve najbrže rastuće zajednice programskog jezika u poslednjih 12 meseci. Rust se ne koristi široko, ali ove godine je njegova zajednica izašla iz Mozilline senke i stvorila sopstvenu Rust Foundation iza koje stoje Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google i Mozilla. Google se zalaže za to da Rust postane drugi jezik za Linux kernel i koristi ga za pisanje novog koda za Android operativni sistem zbog svojih garancija sigurnosti memorije koje pomažu u izbegavanju grešaka u memoriji. Programeri takođe cene sistem upravljanja paketima Rust’s Crates.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet