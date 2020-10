Popularnost programskih jezika: vodi JavaScript 

Python je takođe stekao 2,2 miliona programera tokom prošle godine, a novih Java programera je 1,7 miliona od 2017. godine.

5 miliona novih JavaScript progamera od 2017.

Prema najnovijem istraživanju analitičke kompanije SlashData, JavaScript je i dalje najpopularniji programski jezik kod programera, zatim Python, pa Java. Anketa kompanije State of Developer Nation Q3 2020 uključuje odgovore više od 17.000 programera u 159 zemalja, koji pokrivaju najpopularnije programske jezike, i sadrži stavove programera prema softveru otvorenog koda, usvajanje praksi DevOps i upotrebu popularnih tehnologija u cloud kao što su containers i orchestration alati poput Kubernetesa. Prema podacima SlashData, JavaScript, koji u anketu uključuje CoffeeScript i Microsoftov TypeScript, daleko je najpopularniji jezik, jer ga koristi 12,4 miliona programera širom sveta. Procenjuje se da se pet miliona programera pridružilo JavaScript zajednici od 2017. godine. „Čak i u softverskim sektorima u kojima je JavaScript najmanje popularan, poput nauke o podacima ili AR/VR, preko petine programera ga koristi u svojim projektima“, napominje SlashData.

Uprkos slabostima u razvoju aplikacija za web, mobilne uređaje i računare, Python je tokom prošle godine stekao 2,2 miliona novih programera zahvaljujući mašinskom učenju, nauci o podacima i IoT aplikaciji – ili bilo čemu bez korisničkog interfejsa. Peter Vang, izvršni direktor kompanije Anaconda, rekao je u nedavnom intervjuu za ZDNet da je to „neka vrsta čuda što je Python čak i na radaru, a još manje rangiran u prva tri jezika. Na Internetu, interfejs je uvek JavaScript ili derivat. A na mobilnim uređajima, Python se jedva koristi uopšte”. Bez obzira na to, Pythonova populacija programera sada iznosi oko devet miliona korisnika – ili otprilike 800 000 više od procenjenih 8,2 miliona Java programera. Pythonova popularnost je pretekla Javu početkom 2020. godine, navodi SlashData.

Oracle tvrdi da je 25-godišnja Java i dalje izuzetno popularna, a koristi je više od 69% programera sa punim radnim vremenom širom sveta sa 51 milijardom aktivnih Java virtuelnih mašina (JVM) raspoređenih širom sveta. A SlashData primećuje da je Java zajednica od sredine 2017. godine stekla 1,6 miliona programera, uprkos tome što nije rasla u poslednjih šest meseci.

Jezici koji broje između šest miliona i 6,3 miliona programera, uključuju C i C ++, PHP i C#. U sledećoj grupi jezika sa između 2,3 miliona i 2,8 miliona programera nalaze se jezik za razvoj aplikacija za Android koji podržavaju Google, Kotlin i Appleov Swift. Swift je pretekao Kotlina početkom 2020. godine, navodi SlashData. U međuvremenu, Go, Ruby, Objective C, Rust i Lua imaju razvojne baze korisnika koje broje između 0,8 i 1,5 miliona. Brojevi su zasnovani na proceni kompanije SlashData sredinom 2020. godine o 21,3 miliona aktivnih programera softvera u svetu.

Izvor: Zdnet

