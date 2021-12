Promenite boje foldera u operativnom sistemu Windows 11 putem Rainbow Folders

Zar ne bi bilo sjajno kada biste mogli da promenite boju svojih foldera u Windows-u?

Želite da svojoj Windows mašini dodate malo boje?

Nažalost, nijedna verzija Windows-a nam nije dala tu mogućnost, pa je jedini način da se postigne ovaj cilj, da se okrenete softveru za prilagođavanje treće strane. Postoji nekoliko softverskih paketa koji vam omogućavaju da prilagodite boje foldera u operativnom sistemu Windows 11. Predstavićemo besplatni program Rainbow Folders, koji vam omogućava da dodate malo boje desktopu. Program Rainbow Folder je lagana alatka koju možete instalirati na većinu Windows platformi. Ovaj softver vam omogućava da podesite boju za izabrane foldere pomoću Hue i Saturation bars.

Takođe uključuje tri alternativne opcije stila foldera. Kada instalirate softver, vreme je da promenite boje svojih foldera. Da biste to uradili, otvorite prozor Rainbow Folders. Ako niste sigurni gde je instaliran, pritisnite prečicu Win + S da biste ušli u Rainbow Folders u okviru za pretragu operativnog sistema Windows 11. Zatim možete izabrati da otvorite njegov prozor odatle. Kliknite na This PC u odeljku za izbor direktorijuma da biste proširili tu kategoriju. Zatim izaberite Lokal disc (C:) da vidite stablo direktorijuma. Izaberite folder kojem želite da promenite boju.

Možete odabrati više foldera tako što ćete kliknuti na Multiple Select opciju. Prevucite Hue bar klizač levo ili desno da biste izabrali boju. Prevucite Saturation bar klizač da biste dalje konfigurisali izabranu boju. Pritisnite dugme Colorize da primenite izabranu boju. Nakon toga otvorite prozor File Explorer-a. Otvorite folder kojem ste promenili boju da biste videli efekat. Imaće boju koju ste odabrali sa Rainbow Folder-om.

Takođe možete da izaberete opciju kontekstnog menija Rainbow Folders. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na folder u File Explorer-u i izaberite Show More Options. Tamo izaberite opciju kontekstnog menija Rainbow Folders da biste otvorili prozor. Sada možete da primenite promenu boje na folder na koju ste kliknuli desnim tasterom miša. Imajte na umu da ćete možda morati da zatvorite i ponovo otvorite File Explorer da bi promene boje stupile na snagu.

Izvor: Makeuseof

